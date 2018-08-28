Рецепт необычной заготовки: виноградное варенье с лимоном
Готовим ароматное и красивое варенье на зиму
Для варенья из винограда берут плотные, созревшие, но не переспелые ягоды. Лучше всего подходит сорт кишмиш, так как в нем нет косточек.
Виноградное варенье на зиму
Ингредиенты:
- 1 кг винограда кишмиш
- 800 г сахара
- 1 лимон
- 200 мл воды
Рецепт приготовления:
- Виноград помыть и снять ягоды с веточек.
- Лимон помыть и обдать кипятком. С помощью мелкой терки снять цедру. Выжать сок и процедить его от косточек.
- Насыпать в кастрюлю сахар и влить воду. Довести до кипения на среднем огне, чтобы сахар растворился. Снять с плиты.
- Добавить виноград, сок и цедру лимона. Перемешать и дать остыть до комнатной температуры.
- Вернуть на огонь, довести до кипения. Снова снять с огня и дать остыть. Повторить еще два раза.
- После третьей варки перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать.
Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Кроме этого, мы рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.
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Источник: "Сегодня"