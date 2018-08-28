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Рецепт необычной заготовки: виноградное варенье с лимоном

Готовим ароматное и красивое варенье на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00
Виноградное варенье Фото: depositphotos.com
Виноградное варенье Фото: depositphotos.com

Для варенья из винограда берут плотные, созревшие, но не переспелые ягоды. Лучше всего подходит сорт кишмиш, так как в нем нет косточек.

Виноградное варенье на зиму

Ингредиенты:

  • 1 кг винограда кишмиш
  • 800 г сахара
  • 1 лимон
  • 200 мл воды
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Рецепт приготовления:

  1. Виноград помыть и снять ягоды с веточек.
  2. Лимон помыть и обдать кипятком. С помощью мелкой терки снять цедру. Выжать сок и процедить его от косточек.
  3. Насыпать в кастрюлю сахар и влить воду. Довести до кипения на среднем огне, чтобы сахар растворился. Снять с плиты.
  4. Добавить виноград, сок и цедру лимона. Перемешать и дать остыть до комнатной температуры.
  5. Вернуть на огонь, довести до кипения. Снова снять с огня и дать остыть. Повторить еще два раза. 
  6. После третьей варки перелить горячее варенье в стерилизованные банки и закатать. 

Напомним, ранее мы писали, как легко извлечь косточки из ягод и фруктов. Сайт "Сегодня" также делился рецептом варенья из сосновых шишек. Кроме этого, мы рассказывали, какое варенье содержит больше всего витаминов.

Смотрите видео, как выбрать крышки для домашней консервации:

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Источник: "Сегодня"
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