Рецепт необычных сырников от Лилии Ребрик

Телеведущая поделилась рецептом фирменного завтрака

Сырники жарят на сковороде, запекают в духовке и готовят на пару. Лилия Ребрик, ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает сделать тушеные сырники – с кокосовым молоком, фруктами и шоколадом. Это очень необычное и вкусное блюдо, которое обязательно стоит приготовить на завтрак.

Сырники от Лилии Ребрик с шоколадом, кокосом и фруктами

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

Творог 20 % жирности

1 ложка сахара

1 яйцо

2 ложки муки + еще немного для обжаривания

Способ приготовления:

Смешайте творог с яйцом и сахаром с помощью блендера. В готовую массу добавьте муку, перемешайте. Сформируйте шарики, обваляйте в муке и обжарьте.

Как сделать соус для сырников

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Когда все сырники готовы – время делать соус. Для него возьмите:

1/2 плитки любимого шоколада (у Лилии – белый шоколад)

1 банку кокосового молока – продается в супермаркетах

Фрукты или ягоды – по вкусу

Телеведущая Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Способ приготовления:

Поставьте сковородку на маленький огонь. Выложите слоями сырники, посыпьте их кусочками шоколада. Подождите, пока он растает. Увеличьте огонь и залейте кокосовым молоком. Как только закипит – добавьте порезанные фрукты. Готовьте еще 1-2 минуты.

Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды по рецепту Лилии Ребрик:

Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом легкого творожного пирога, а также рассказала, что можно быстро приготовить из авокадо.

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