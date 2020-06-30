Рецепт необычных сырников от Лилии Ребрик
Телеведущая поделилась рецептом фирменного завтрака
Сырники жарят на сковороде, запекают в духовке и готовят на пару. Лилия Ребрик, ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина", предлагает сделать тушеные сырники – с кокосовым молоком, фруктами и шоколадом. Это очень необычное и вкусное блюдо, которое обязательно стоит приготовить на завтрак.
Сырники от Лилии Ребрик с шоколадом, кокосом и фруктами
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- Творог 20 % жирности
- 1 ложка сахара
- 1 яйцо
- 2 ложки муки + еще немного для обжаривания
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Способ приготовления:
- Смешайте творог с яйцом и сахаром с помощью блендера.
- В готовую массу добавьте муку, перемешайте.
- Сформируйте шарики, обваляйте в муке и обжарьте.
Как сделать соус для сырников
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Когда все сырники готовы – время делать соус. Для него возьмите:
- 1/2 плитки любимого шоколада (у Лилии – белый шоколад)
- 1 банку кокосового молока – продается в супермаркетах
- Фрукты или ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
- Поставьте сковородку на маленький огонь. Выложите слоями сырники, посыпьте их кусочками шоколада. Подождите, пока он растает.
- Увеличьте огонь и залейте кокосовым молоком. Как только закипит – добавьте порезанные фрукты. Готовьте еще 1-2 минуты.
Смотрите видео, как сделать необычные бутерброды по рецепту Лилии Ребрик:
Напомним, ранее Лилия Ребрик делилась рецептом легкого творожного пирога, а также рассказала, что можно быстро приготовить из авокадо.
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