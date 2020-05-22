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Рецепт несладких оладий на кефире с сыром и зеленью

Сегодня, 09:00

Аппетитные закусочные оладьи с твердым сыром и травами

Ирина Павлина
Ирина Павлина

редактор раздела Food

Пышные, аппетитные оладьи на кефире готовятся быстро и просто. Причем они могут быть не только сладкими, но и соленым.

Мы предлагаем приготовить вкусные оладьи на кефире с сыром и зеленью. Их можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски. К ним отлично подойдет сметанный соус с чесноком и пряными травами.

Оладьи на кефире с сыром и зеленью

Оладьи с сыром и зеленью
Оладьи с сыром и зеленью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 174 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 200 мл кефира
  • 1 яйцо
  • 70 г твердого сыра
  • Зелень – несколько веточек
  • 3 ст.л. муки
  • 1 ч.л. без горки разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Растительное масло – для жарки

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Способ приготовления:

  1. Сыр натереть на терке, зелень помыть и мелко порубить.
  2. Кефир смешать с яйцом, сыром и зеленью.
  3. Добавить соль, разрыхлитель и муку, хорошо перемешать.
  4. Разогреть сковороду, смазанную маслом.
  5. Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности появятся пузырьки.

На заметку

Часть пшеничной муки можно заменить рисовой или кукурузной.

Смотрите видео, как выбрать кефир:

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.

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Источник: Сегодня
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