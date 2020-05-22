Рецепт несладких оладий на кефире с сыром и зеленью
Сегодня, 09:00
Аппетитные закусочные оладьи с твердым сыром и травами
Пышные, аппетитные оладьи на кефире готовятся быстро и просто. Причем они могут быть не только сладкими, но и соленым.
Мы предлагаем приготовить вкусные оладьи на кефире с сыром и зеленью. Их можно подавать на завтрак или в качестве горячей закуски. К ним отлично подойдет сметанный соус с чесноком и пряными травами.
Оладьи на кефире с сыром и зеленью
Ингредиенты:
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 174 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 200 мл кефира
- 1 яйцо
- 70 г твердого сыра
- Зелень – несколько веточек
- 3 ст.л. муки
- 1 ч.л. без горки разрыхлителя
- Щепотка соли
- Растительное масло – для жарки
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Способ приготовления:
- Сыр натереть на терке, зелень помыть и мелко порубить.
- Кефир смешать с яйцом, сыром и зеленью.
- Добавить соль, разрыхлитель и муку, хорошо перемешать.
- Разогреть сковороду, смазанную маслом.
- Выкладывая тесто ложкой, пожарить оладьи до золотистого цвета. Переворачивать нужно, когда на поверхности появятся пузырьки.
На заметку
Часть пшеничной муки можно заменить рисовой или кукурузной.
Смотрите видео, как выбрать кефир:
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить голландские оладьи поффертьес. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом панкейков на кефире.
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Источник: Сегодня