Рецепт нежной творожно-ягодной запеканки со сгущенным молоком
Рецепт необычной запеканки из творога в духовке с черникой и сгущенкой
Творожная запеканка с черникой и желе – вкуснейший домашний десерт. Для начинки вы можете использовать любые летние ягоды на свой вкус. Творог желательно выбирать жирный, в идеале – домашний. А в сгущенном молоке не должно быть пальмового масла.
Ягодно-творожная запеканка в духовке
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 121 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г творога
- 4 яйца
- 200 г сгущенки
- 200 г черничного пюре
- 3 ст. л. манки
- 150 г печенья "К чаю"
- 60 г кокосового или сливочного масла
Способ приготовления:
- Смешать печенье и масло в блендере. Утрамбовать на дно формы для выпекания диаметром 20 см.
- Смешать остальные ингредиенты в миске, взбить блендером до получения однородной массы. Вылить сверху на слой печенья.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке на среднем уровне около часа. Внизу поставить противень с водой для эффекта водяной бани.
- Остудить запеканку в форме. Можно подавать ее сразу, а можно покрыть ягодным желе.
Как сделать ягодное желе для украшения
Ингредиенты:
- 200 г черничного пюре
- 200 г сгущенного молока
- 1 пакетик (9 г) желатина
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Способ приготовления:
- Желатин предварительно замочить в небольшом количестве холодной воды.
- Ягодное пюре смешать со сгущенкой.
- Желатин растопить, не доводя до кипения, и размешать, чтобы не было комочков.
- Размешивая, влить желатин в ягодную смесь. Вылить на остывший пирог и поставить в холодильник до полного застывания.
Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.
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