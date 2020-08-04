Рецепт нежной творожно-ягодной запеканки со сгущенным молоком

Рецепт необычной запеканки из творога в духовке с черникой и сгущенкой

Творожная запеканка с черникой и желе – вкуснейший домашний десерт. Для начинки вы можете использовать любые летние ягоды на свой вкус. Творог желательно выбирать жирный, в идеале – домашний. А в сгущенном молоке не должно быть пальмового масла.

Ягодно-творожная запеканка в духовке

Ягодная запеканка в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г творога

4 яйца

200 г сгущенки

200 г черничного пюре

3 ст. л. манки

150 г печенья "К чаю"

60 г кокосового или сливочного масла

Способ приготовления:

Смешать печенье и масло в блендере. Утрамбовать на дно формы для выпекания диаметром 20 см. Смешать остальные ингредиенты в миске, взбить блендером до получения однородной массы. Вылить сверху на слой печенья. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке на среднем уровне около часа. Внизу поставить противень с водой для эффекта водяной бани. Остудить запеканку в форме. Можно подавать ее сразу, а можно покрыть ягодным желе.

Как сделать ягодное желе для украшения

Ингредиенты:

200 г черничного пюре

200 г сгущенного молока

1 пакетик (9 г) желатина

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Способ приготовления:

Желатин предварительно замочить в небольшом количестве холодной воды. Ягодное пюре смешать со сгущенкой. Желатин растопить, не доводя до кипения, и размешать, чтобы не было комочков. Размешивая, влить желатин в ягодную смесь. Вылить на остывший пирог и поставить в холодильник до полного застывания.

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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