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Рецепт нежной творожно-ягодной запеканки со сгущенным молоком

Сегодня, 10:23

Рецепт необычной запеканки из творога в духовке с черникой и сгущенкой

Творожная запеканка с черникой и желе – вкуснейший домашний десерт. Для начинки вы можете использовать любые летние ягоды на свой вкус. Творог желательно выбирать жирный, в идеале – домашний. А в сгущенном молоке не должно быть пальмового масла.

Ягодно-творожная запеканка в духовке

Ягодная запеканка в духовке
Ягодная запеканка в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 121 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г творога
  • 4 яйца
  • 200 г сгущенки
  • 200 г черничного пюре
  • 3 ст. л. манки
  • 150 г печенья "К чаю"
  • 60 г кокосового или сливочного масла

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Способ приготовления:

  1. Смешать печенье и масло в блендере. Утрамбовать на дно формы для выпекания диаметром 20 см.
  2. Смешать остальные ингредиенты в миске, взбить блендером до получения однородной массы. Вылить сверху на слой печенья.
  3. Выпекать в предварительно разогретой до 180 ºС духовке на среднем уровне около часа. Внизу поставить противень с водой для эффекта водяной бани.
  4. Остудить запеканку в форме. Можно подавать ее сразу, а можно покрыть ягодным желе.

Как сделать ягодное желе для украшения

Ингредиенты:

  • 200 г черничного пюре
  • 200 г сгущенного молока
  • 1 пакетик (9 г) желатина

Смотрите видео, как сделать творожную запеканку со свеклой и апельсином:

Способ приготовления:

  1. Желатин предварительно замочить в небольшом количестве холодной воды.
  2. Ягодное пюре смешать со сгущенкой.
  3. Желатин растопить, не доводя до кипения, и размешать, чтобы не было комочков.
  4. Размешивая, влить желатин в ягодную смесь. Вылить на остывший пирог и поставить в холодильник до полного застывания.

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом творожной запеканки с вермишелью.

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Источник: Сегодня
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