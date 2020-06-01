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Рецепт нежных песочных пирожных с творогом и ягодами

Сегодня, 10:13

Простой и очень вкусный десерт к чаю

Песочные пирожные "Неженка" с творогом и ягодами – это очень вкусно, просто и быстро. Такой десерт чем-то напоминает классический тертый пирог.

Для начинки хорошо подойдут вишня, малина, ежевика, черника, клюква. Если вы будете использовать клубнику, разрежьте ее на кусочки.

Пирожные "Неженка" с творогом и ягодами

Пирожные с творогом и ягодами
Пирожные с творогом и ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 229 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 150 г сливочного масла
  • 300 г муки
  • 1 яйцо
  • 80 г сметаны
  • 80 г сахара
  • 6 г разрыхлителя
  • Ванилин – щепотка
  • Соль — щепотка

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Для начинки:

  • 450 г творога
  • 1 яйцо
  • 50 г сахара или по вкусу
  • Ванилин – щепотка
  • 100 г свежих или замороженных ягод

Смотрите видео, как приготовить шоколадные пирожные без сахара:

Способ приготовления:

  1. Просеянную муку смешать с разрыхлителем, сахаром и солью.
  2. Натереть в мучную смесь замороженное сливочное масло, затем перетереть массу руками до образования крошки.
  3. Смешать яйцо со сметаной и ванилином.
  4. Вылить в муку с маслом яичную массу и замесить мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на полчаса.
  5. Разделить тесто на две неравные части.
  6. Для начинки взбить блендером творог, яйцо, сахар и ваниль, затем добавить ягоды и перемешать до однородности.
  7. Выложить большую часть теста в форму, застеленную пергаментом, сформировать бортики.
  8. Выложить на тесто начинку, разровнять и натереть на крупной терке меньшую часть теста.
  9. Выпекать при 190 ºС в течение 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на квадратики.

Полезный совет

Если творог сухой, добавьте в начинку одну-две ложки сметаны или еще одно яйцо.

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сочников с творогом.

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Источник: Сегодня
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