Рецепт нежных песочных пирожных с творогом и ягодами
Простой и очень вкусный десерт к чаю
Песочные пирожные "Неженка" с творогом и ягодами – это очень вкусно, просто и быстро. Такой десерт чем-то напоминает классический тертый пирог.
Для начинки хорошо подойдут вишня, малина, ежевика, черника, клюква. Если вы будете использовать клубнику, разрежьте ее на кусочки.
Пирожные "Неженка" с творогом и ягодами
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 229 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла
- 300 г муки
- 1 яйцо
- 80 г сметаны
- 80 г сахара
- 6 г разрыхлителя
- Ванилин – щепотка
- Соль — щепотка
Для начинки:
- 450 г творога
- 1 яйцо
- 50 г сахара или по вкусу
- Ванилин – щепотка
- 100 г свежих или замороженных ягод
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Способ приготовления:
- Просеянную муку смешать с разрыхлителем, сахаром и солью.
- Натереть в мучную смесь замороженное сливочное масло, затем перетереть массу руками до образования крошки.
- Смешать яйцо со сметаной и ванилином.
- Вылить в муку с маслом яичную массу и замесить мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на полчаса.
- Разделить тесто на две неравные части.
- Для начинки взбить блендером творог, яйцо, сахар и ваниль, затем добавить ягоды и перемешать до однородности.
- Выложить большую часть теста в форму, застеленную пергаментом, сформировать бортики.
- Выложить на тесто начинку, разровнять и натереть на крупной терке меньшую часть теста.
- Выпекать при 190 ºС в течение 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на квадратики.
Полезный совет
Если творог сухой, добавьте в начинку одну-две ложки сметаны или еще одно яйцо.
Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сочников с творогом.
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