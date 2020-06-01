Рецепт нежных песочных пирожных с творогом и ягодами

Простой и очень вкусный десерт к чаю

Песочные пирожные "Неженка" с творогом и ягодами – это очень вкусно, просто и быстро. Такой десерт чем-то напоминает классический тертый пирог.

Для начинки хорошо подойдут вишня, малина, ежевика, черника, клюква. Если вы будете использовать клубнику, разрежьте ее на кусочки.

Пирожные "Неженка" с творогом и ягодами

Пирожные с творогом и ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

229 ккал на 100 г

Ингредиенты:

150 г сливочного масла

300 г муки

1 яйцо

80 г сметаны

80 г сахара

6 г разрыхлителя

Ванилин – щепотка

Соль — щепотка

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Для начинки:

450 г творога

1 яйцо

50 г сахара или по вкусу

Ванилин – щепотка

100 г свежих или замороженных ягод

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Способ приготовления:

Просеянную муку смешать с разрыхлителем, сахаром и солью. Натереть в мучную смесь замороженное сливочное масло, затем перетереть массу руками до образования крошки. Смешать яйцо со сметаной и ванилином. Вылить в муку с маслом яичную массу и замесить мягкое тесто. Завернуть в пленку и поставить в холодильник на полчаса. Разделить тесто на две неравные части. Для начинки взбить блендером творог, яйцо, сахар и ваниль, затем добавить ягоды и перемешать до однородности. Выложить большую часть теста в форму, застеленную пергаментом, сформировать бортики. Выложить на тесто начинку, разровнять и натереть на крупной терке меньшую часть теста. Выпекать при 190 ºС в течение 20-30 минут. Перед подачей остудить и разрезать на квадратики.

Полезный совет

Если творог сухой, добавьте в начинку одну-две ложки сметаны или еще одно яйцо.

Напомним, ранее мы писали, как сделать порционные творожные запеканки в духовке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом сочников с творогом.

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