Рецепт окрошки на кефире с вареной колбасой

Готовим классическую окрошку на кефире с минералкой

Окрошка на кефире с колбасой Фото: Depositphotos

Рецепт окрошки на кефире пригодится тем, кто устал от жары и хочет готовить сытные и горячие блюда. Этот холодный суп низкокалорийный, а потому можно смело налегать на него, не опасаясь за появление лишних килограммов. Помимо того, к преимуществам окрошки стоит отнести простоту приготовления, а также доступность ингредиентов.

Смотрите видео, как приготовить окрошку:

Подают окрошку двумя способами: все продукты перемешивают и разливают в тарелки; или нарезанные продукты укладывают в салатники, а кефир подают отдельно, чтобы каждый мог регулировать вкус и густоту блюда на свой вкус.

Окрошка на кефире с колбасой: рецепт

Ингредиенты:

5 клубней картофеля среднего размера

150 г качественной вареной колбасы

4 средних огурца

4 шт. средней редиски

3 куриных яйца

50 г зеленого лука

500-700 мл кефира

500-700 мл минеральной воды

Свежая зелень

Соль

Рецепт приготовления:

Кефир предварительно охладить и вылить в любую емкость. Затем разбавить его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешать. Отварить яйца вкрутую, остудить и почистить. Картошку помыть и отварить в кожуре. Дать остыть и снять шкурку. Яйца и картофель нарезать кубиками. Такими же кубиками порубить колбасу. Огурцы, редис и зелень порезать немного мельче. Все ингредиенты тщательно перемешать, а затем посолить. Полученную смесь поставить в холодильник на несколько часов. Переложить подготовленные ингредиенты в тарелки и залить смесью кефира и минеральной воды. Украсить зеленью и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.

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