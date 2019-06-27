Рецепт окрошки на кефире с вареной колбасой
Готовим классическую окрошку на кефире с минералкой
Рецепт окрошки на кефире пригодится тем, кто устал от жары и хочет готовить сытные и горячие блюда. Этот холодный суп низкокалорийный, а потому можно смело налегать на него, не опасаясь за появление лишних килограммов. Помимо того, к преимуществам окрошки стоит отнести простоту приготовления, а также доступность ингредиентов.
Смотрите видео, как приготовить окрошку:
Подают окрошку двумя способами: все продукты перемешивают и разливают в тарелки; или нарезанные продукты укладывают в салатники, а кефир подают отдельно, чтобы каждый мог регулировать вкус и густоту блюда на свой вкус.
Окрошка на кефире с колбасой: рецепт
Ингредиенты:
- 5 клубней картофеля среднего размера
- 150 г качественной вареной колбасы
- 4 средних огурца
- 4 шт. средней редиски
- 3 куриных яйца
- 50 г зеленого лука
- 500-700 мл кефира
- 500-700 мл минеральной воды
- Свежая зелень
- Соль
Рецепт приготовления:
- Кефир предварительно охладить и вылить в любую емкость. Затем разбавить его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешать.
- Отварить яйца вкрутую, остудить и почистить.
- Картошку помыть и отварить в кожуре. Дать остыть и снять шкурку.
- Яйца и картофель нарезать кубиками. Такими же кубиками порубить колбасу.
- Огурцы, редис и зелень порезать немного мельче.
- Все ингредиенты тщательно перемешать, а затем посолить.
- Полученную смесь поставить в холодильник на несколько часов.
- Переложить подготовленные ингредиенты в тарелки и залить смесью кефира и минеральной воды. Украсить зеленью и подавать.
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