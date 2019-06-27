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Рецепт окрошки на кефире с вареной колбасой

Готовим классическую окрошку на кефире с минералкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Окрошка на кефире с колбасой
Окрошка на кефире с колбасой
Фото: Depositphotos

Рецепт окрошки на кефире пригодится тем, кто устал от жары и хочет готовить сытные и горячие блюда. Этот холодный суп низкокалорийный, а потому можно смело налегать на него, не опасаясь за появление лишних килограммов. Помимо того, к преимуществам окрошки стоит отнести простоту приготовления, а также доступность ингредиентов.

Смотрите видео, как приготовить окрошку:

Подают окрошку двумя способами: все продукты перемешивают и разливают в тарелки; или нарезанные продукты укладывают в салатники, а кефир подают отдельно, чтобы каждый мог регулировать вкус и густоту блюда на свой вкус.

Окрошка на кефире с колбасой: рецепт

Ингредиенты:

  • 5 клубней картофеля среднего размера
  • 150 г качественной вареной колбасы
  • 4 средних огурца
  • 4 шт. средней редиски
  • 3 куриных яйца
  • 50 г зеленого лука
  • 500-700 мл кефира
  • 500-700 мл минеральной воды
  • Свежая зелень
  • Соль

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Рецепт приготовления:

  1. Кефир предварительно охладить и вылить в любую емкость. Затем разбавить его минеральной водой, чтобы он был не слишком густым, и перемешать.
  2. Отварить яйца вкрутую, остудить и почистить.
  3. Картошку помыть и отварить в кожуре. Дать остыть и снять шкурку.
  4. Яйца и картофель нарезать кубиками. Такими же кубиками порубить колбасу. 
  5. Огурцы, редис и зелень порезать немного мельче. 
  6. Все ингредиенты тщательно перемешать, а затем посолить. 
  7. Полученную смесь поставить в холодильник на несколько часов.
  8. Переложить подготовленные ингредиенты в тарелки и залить смесью кефира и минеральной воды. Украсить зеленью и подавать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый борщ. Кроме этого, мы делились рецептом окрошки на белом квасе.

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Источник: Сегодня
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