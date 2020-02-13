Рецепт оладий в виде сердца на День святого Валентина
Готовим вкусный завтрак на 14 февраля
Романтический завтрак в постель – прекрасный подарок ко Дню святого Валентина. Удивите свою половинку ароматным кофе собственного приготовления и оладьями в виде сердец.
Смотрите видео, как поразить любимого на 14 февраля:
Оладьи в виде сердца
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 227 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Молоко – 200 мл
- Сахар – 2 ст.л.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Разрыхлитель 2 ч.л.
- Соль – щепотка
- Джем, кленовый сироп, ягоды – для подачи
Способ приготовления:
- Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью.
- Отдельно соединить молоко, масло и яйцо.
- Добавить муку в молочную смесь и хорошо размешать.
- Разогреть сковороду, смазать маслом и жарить оладьи до золотистого цвета.
- Подавать оладьи с любыми добавками на свой вкус.
Как сделать оладьи в виде сердца
Тесто можно выкладывать разными способами. Вам понадобится либо специальная сковородка в форме сердца, либо формочки без дна, которые можно положить на обычную сковороду и наливать тесто внутрь формы. А можно потренироваться выкладывать на сковороде тесто в виде сердца без дополнительных приспособлений. Еще один вариант – пожарить обычные оладьи, но затем вырезать из них сердечки с помощью формочек для печенья.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.
Все подробности в спецтеме Valentine's Day
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