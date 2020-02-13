Рецепт оладий в виде сердца на День святого Валентина

Готовим вкусный завтрак на 14 февраля

Оладьи в виде сердца Фото: Depositphotos

Романтический завтрак в постель – прекрасный подарок ко Дню святого Валентина. Удивите свою половинку ароматным кофе собственного приготовления и оладьями в виде сердец.

Смотрите видео, как поразить любимого на 14 февраля:

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Оладьи в виде сердца

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

227 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Мука – 200 г

Молоко – 200 мл

Сахар – 2 ст.л.

Растительное масло – 3 ст.л.

Разрыхлитель 2 ч.л.

Соль – щепотка

Джем, кленовый сироп, ягоды – для подачи

Способ приготовления:

Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Отдельно соединить молоко, масло и яйцо. Добавить муку в молочную смесь и хорошо размешать. Разогреть сковороду, смазать маслом и жарить оладьи до золотистого цвета. Подавать оладьи с любыми добавками на свой вкус.

Как сделать оладьи в виде сердца

Тесто можно выкладывать разными способами. Вам понадобится либо специальная сковородка в форме сердца, либо формочки без дна, которые можно положить на обычную сковороду и наливать тесто внутрь формы. А можно потренироваться выкладывать на сковороде тесто в виде сердца без дополнительных приспособлений. Еще один вариант – пожарить обычные оладьи, но затем вырезать из них сердечки с помощью формочек для печенья.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить творожную запеканку на День святого Валентина. "Сегодня" также делились рецептом романтического завтрака от Даши Малаховой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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