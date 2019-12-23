Рецепт оливье с колбасой на Новый год

Лучший рецепт оливье с вареной колбасой

Оливье с колбасой на Новый год Фото: Depositphotos

Как сделать правильный оливье – вопрос, который интересует многих в преддверии Нового года. На самом деле, универсального рецепта нет – лучший салат можно приготовить, отталкиваясь от своих вкусовых предпочтений.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Оливье с колбасой – самый любимый и самый популярный салат на наших праздничный и новогодних столах. Его готовят из вареной колбасы, зимних овощей, консервированного горошка и маринованных или соленых огурцов.

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Салат оливье: классический рецепт

Время приготовления:

30 минут + время для варки овощей

Калорийность:

162 ккал

Ингредиенты:

Консервированный зеленый горошек – 200 г

Вареная колбаса – 200 г

Картофель – 3-4 шт.

Яйца – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Огурцы маринованные – 2 шт.

Майонез – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель и морковь отварить, остудить и очистить. Отварить и очистить яйца. Нарезать кубиками в миску овощи. Добавить кубиками нарезанную вареную колбасу и яйца. Заправить майонезом. Перемешать салат и дать настояться в холодильнике.

Как украсить оливье

Салат можно украсить листиками зелени, половинками перепелиных яиц, тонкими ломтиками огурцов, колбасы или моркови.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились оригинальным рецептом салата оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

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