Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт оливье с колбасой на Новый год

Лучший рецепт оливье с вареной колбасой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Оливье с колбасой на Новый год
Оливье с колбасой на Новый год
Фото: Depositphotos

Как сделать правильный оливье – вопрос, который интересует многих в преддверии Нового года. На самом деле, универсального рецепта нет – лучший салат можно приготовить, отталкиваясь от своих вкусовых предпочтений.

Смотрите видео, в чем секрет салата оливье:

Оливье с колбасой – самый любимый и самый популярный салат на наших праздничный и новогодних столах. Его готовят из вареной колбасы, зимних овощей, консервированного горошка и маринованных или соленых огурцов.

Читайте также:
Как приготовить салат оливье со свежими огурцами на Новый год

Салат оливье: классический рецепт

Время приготовления:

  • 30 минут + время для варки овощей

Калорийность:

  • 162 ккал

Ингредиенты:

  • Консервированный зеленый горошек – 200 г
  • Вареная колбаса – 200 г
  • Картофель – 3-4 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Майонез – 3-4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Картофель и морковь отварить, остудить и очистить.
  2. Отварить и очистить яйца.
  3. Нарезать кубиками в миску овощи. Добавить кубиками нарезанную вареную колбасу и яйца.
  4. Заправить майонезом. Перемешать салат и дать настояться в холодильнике.

Как украсить оливье

Салат можно украсить листиками зелени, половинками перепелиных яиц, тонкими ломтиками огурцов, колбасы или моркови.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить селедку под шубой. Мы также делились оригинальным рецептом салата оливье от Юлии Высоцкой.

Все подробности в спецтеме Новогоднее меню: идеи и рецепты блюд

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новый год 2020: лучшие песни для праздничного волшебного настроения Как приготовить салат "Грибная поляна" на Новый год: ТОП-5 рецептов Как сэкономить на новогоднем наряде, но выглядеть дорого Как приготовить оладьи с консервированной кукурузой и сыром
Новый год оливье салат рецепт Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Как выбрать цвет обивки дивана?
Как выбрать цвет обивки дивана?
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Питт признался, из-за чего распался их брак с Джоли
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Fun

Строители случайно наткнулись на древний клад стоимостью 12,1 млн гривен: фото

Вчера, 19:50Events

Гороскоп на 23 декабря для всех знаков зодиака: как правильно провести этот день

Вчера, 17:04Психология

Гороскоп на неделю 22-28 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

Вчера, 16:21Fun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Вчера, 15:08Fun

Ханука 2019: дата, история и традиции праздника

Вчера, 08:29Events

День зимнего солнцестояния 2019: обряды, ритуалы и приметы

Вчера, 07:54Events

День зимнего солнцестояния 2019: дата самого короткого дня

Вчера, 07:54Fun

22 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

21 декабряШоу-бизнес

alyona alyona обнажилась, прикрыв тело гигантским мандарином

21 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 10 рецептов на любой вкус

21 декабряFun

Мужчина 20 минут отбивал собаку от гигантской анаконды: невероятное видео

21 декабряШоу-бизнес

Дочь Кузьмы Скрябина вышла замуж: фото со свадьбы

21 декабряПсихология

День зимнего солнцестояния – самый энергетический день в году: что категорически нельзя делать

20 декабряFun

Кетогенная диета помогла мужчине сбросить 150 килограммов: фото

20 декабряШоу-бизнес

Поступок матери Анастасии Заворотнюк взбудоражил Сеть

Новости партнеров

Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Как реагируют на стресс носители разных групп крови
Девушка дня. Эффектная подруга вратаря Вест Хэма Роберто
Девушка дня. Эффектная подруга вратаря Вест Хэма Роберто
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Вчені назвали найнебезпечніший для здоров’я режим пральної машини
Названа лучшая актриса десятилетия
Названа лучшая актриса десятилетия
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
56-летняя Лолита пришла в странном наряде на музыкальную премию
Каменских пришла без белья на церемонию M1 Music Awards-2019
Каменских пришла без белья на церемонию M1 Music Awards-2019
Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми
Как правильно мыть голову, чтобы волосы были здоровыми