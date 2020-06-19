Рецепт оригинального варенья из абрикосов с апельсинами
Необычный рецепт абрикосового варенья на зиму
Абрикосовое варенье с цедрой и кусочками апельсина получается невероятно ярким, вкусным и ароматным. Его можно подавать как десерт к чаю, добавлять в каши, йогурты и десерты.
Несмотря на то, что процесс приготовления варенья довольно длительный, он не требует особых усилий. Абрикосы для заготовки лучше брать потверже, не переспелые – тогда они не превратятся в кашу при варке.
Оригинальное варенье из абрикосов с апельсином
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 190 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 кг абрикосов
- 1,5 кг сахара
- 2 небольших апельсина
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Способ приготовления:
- Абрикосы помыть, отделить мякоть от косточек.
- Сложить половинки абрикосов в неглубокую миску слоями, пересыпая каждый слой сахаром.
- Хорошо встряхнуть, чтобы плоды равномерно покрылись сахаром. Дать постоять в течение 6-8 часов.
- Апельсины хорошо помыть и снять цедру с помощью мелкой терки. Мякоть фруктов нарезать маленькими кусочками.
- Добавить апельсины вместе с цедрой к абрикосам, поставить на огонь и довести до кипения. Варить, снимая пену, в течение 5 минут.
- Затем убрать с плиты и дать остыть. Повторить процедуру еще два раза. Так абрикосы сохранят свою форму.
- После третьего раза варенье сразу же закатать в стерилизованные банки, накрыв прокипяченными крышками. Перевернуть горлышками вниз, укутать до полного остывания.
Полезный совет
Во время второй и третьей варки особенно тщательно помешивайте варенье, так как оно имеет свойство быстро пригорать ко дну.
Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиновой начинкой:
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