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Рецепт оригинального варенья из абрикосов с апельсинами

Сегодня, 16:50

Необычный рецепт абрикосового варенья на зиму

Абрикосовое варенье с цедрой и кусочками апельсина получается невероятно ярким, вкусным и ароматным. Его можно подавать как десерт к чаю, добавлять в каши, йогурты и десерты.

Несмотря на то, что процесс приготовления варенья довольно длительный, он не требует особых усилий. Абрикосы для заготовки лучше брать потверже, не переспелые – тогда они не превратятся в кашу при варке.

Оригинальное варенье из абрикосов с апельсином

Варенье-пятиминутка из абрикосов
Варенье-пятиминутка из абрикосов
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 кг абрикосов
  • 1,5 кг сахара
  • 2 небольших апельсина

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Способ приготовления:

  1. Абрикосы помыть, отделить мякоть от косточек.
  2. Сложить половинки абрикосов в неглубокую миску слоями, пересыпая каждый слой сахаром.
  3. Хорошо встряхнуть, чтобы плоды равномерно покрылись сахаром. Дать постоять в течение 6-8 часов.
  4. Апельсины хорошо помыть и снять цедру с помощью мелкой терки. Мякоть фруктов нарезать маленькими кусочками.
  5. Добавить апельсины вместе с цедрой к абрикосам, поставить на огонь и довести до кипения. Варить, снимая пену, в течение 5 минут.
  6. Затем убрать с плиты и дать остыть. Повторить процедуру еще два раза. Так абрикосы сохранят свою форму.
  7. После третьего раза варенье сразу же закатать в стерилизованные банки, накрыв прокипяченными крышками. Перевернуть горлышками вниз, укутать до полного остывания.

Полезный совет

Во время второй и третьей варки особенно тщательно помешивайте варенье, так как оно имеет свойство быстро пригорать ко дну.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с апельсиновой начинкой:

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе и вреде абрикосов. Сегодня.Lifestyle также писали, чем полезна курага.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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