Рецепт осеннего салата из свеклы, киноа и грейпфрута
Киноа – это популярный суперфуд
Киноа, грейпфрут и свекла – все эти продукты очень полезны. Киноа богата белком и сложными углеводами, грейпфрут – витаминами, а свекла – минералами.
Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:
Если вы соедините вышеуказанные ингредиенты, то получите замечательный осенний салат, вкусный и богатый питательными веществами.
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Салат из киноа, свеклы и грейпфрута
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 125 г киноа (можно заменить кускусом)
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 большой грейпфрут
- 2-3 небольших запеченных или отварных свеклы
- Микс салатных листьев
- Сок 1/2 лимона
- 1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса
- Лепестки миндаля, обжаренные
- Соль
Способ приготовления:
- Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить.
- На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить.
- Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками.
- Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде.
- Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль.
- Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока.
- Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.
Как сварить свеклу для салата быстро
Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.
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