Рецепт осеннего салата из свеклы, киноа и грейпфрута

Киноа – это популярный суперфуд

Салат из киноа со свеклой и грейпфрутом Фото: Depositphotos

Киноа, грейпфрут и свекла – все эти продукты очень полезны. Киноа богата белком и сложными углеводами, грейпфрут – витаминами, а свекла – минералами.

Смотрите видео, как приготовить салат Кобб:

Если вы соедините вышеуказанные ингредиенты, то получите замечательный осенний салат, вкусный и богатый питательными веществами.

Салат из киноа, свеклы и грейпфрута

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

125 г киноа (можно заменить кускусом)

3 ст.л. оливкового масла

1 большой грейпфрут

2-3 небольших запеченных или отварных свеклы

Микс салатных листьев

Сок 1/2 лимона

1/2 ч.л. фруктового или бальзамического уксуса

Лепестки миндаля, обжаренные

Соль

Способ приготовления:

Очистить грейпфрут от кожуры, каждую дольку отделить от пленок и разрезать пополам. Сок, выделившийся при нарезке грейпфрута, сохранить. На разогретую сковороду налить 1/2 ст.л. оливкового масла, положить киноа, прогреть. Добавить 1 ст.л. лимонного сока, посолить, залить 200 мл воды, довести на сильном огне до кипения, затем уменьшить огонь и варить 10-15 минут до готовности или в соответствии с инструкцией на упаковке. Слегка остудить. Очистить готовую свеклу, нарезать крупными ломтиками. Слегка обжарить лепестки миндаля на сухой сковороде. Приготовить заправку. Смешать в отдельной посуде оставшееся оливковое масло, сок грейпфрута, уксус, лимонный сок и соль. Перемешать в миске киноа, свеклу, грейпфрут. Заправить получившимся соусом, попробовать на вкус и по желанию добавить больше соли или лимонного сока. Выложить на порционные тарелки, добавив салатные листья и посыпать лепестками миндаля.

Как сварить свеклу для салата быстро

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шоколадного торта со свеклой.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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