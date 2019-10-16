Рецепт осеннего супа из тыквы с томатами и беконом

Согревающий тыквенный суп-пюре с помидорами и беконом

Суп с тыквой, помидорами и беконом Фото: Depositphotos

Попробуйте приготовить необычный тыквенный суп-пюре с помидорами, пряными травами, белым вином и копченым беконом. Он очень вкусный и сытный, но при этом содержит не так много калорий.

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Тыкву для супа можно не жарить, а запечь в духовке вместе с луком, чесноком, чили, тимьяном или розмарином.

Тыквенно-томатный суп с беконом

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г мякоти тыквы

1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 веточки тимьяна

100 мл сухого белого вина

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи

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Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко нарезать. Тыкву порезать небольшими кубиками. На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву. Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты. Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть. Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца. При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.

Как сделать гренки для тыквенного супа

Для приготовления гренок белый хлеб без корок нужно нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке. По желанию посыпать специями: например, сушеным чесноком или молотым красным перцем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить суп из айвы с картофелем и беконом. "Сегодня" также делились рецептом тайского супа из тыквы на кокосовом молоке.

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