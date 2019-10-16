Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт осеннего супа из тыквы с томатами и беконом

Согревающий тыквенный суп-пюре с помидорами и беконом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Суп с тыквой, помидорами и беконом
Суп с тыквой, помидорами и беконом
Фото: Depositphotos

Попробуйте приготовить необычный тыквенный суп-пюре с помидорами, пряными травами, белым вином и копченым беконом. Он очень вкусный и сытный, но при этом содержит не так много калорий.

Смотрите видео, как приготовить тыквенный суп с грушей от Григория Германа:

Тыкву для супа можно не жарить, а запечь в духовке вместе с луком, чесноком, чили, тимьяном или розмарином.

Тыквенно-томатный суп с беконом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 220 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г мякоти тыквы
  • 1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки тимьяна
  • 100 мл сухого белого вина
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи

Читайте также:
Как приготовить тыквенную кашу в духовке

Способ приготовления:

  1. Лук и чеснок мелко нарезать.
  2. Тыкву порезать небольшими кубиками.
  3. На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву.
  4. Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты.
  5. Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть.
  6. Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца.
  7. При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.

Как сделать гренки для тыквенного супа

Для приготовления гренок белый хлеб без корок нужно нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке. По желанию посыпать специями: например, сушеным чесноком или молотым красным перцем.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить суп из айвы с картофелем и беконом. "Сегодня" также делились рецептом тайского супа из тыквы на кокосовом молоке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить рулетики из курицы с черносливом и грибным соусом Как испечь заливной пирог с сыром и грудинкой Курица, фаршированная рисом и сухофруктами: рецепт дня Котлеты из крабового мяса и овощей: рецепт дня
тыква суп рецепт бекон суп-пюре
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Актриса
Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала тело в купальнике
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Вбивство Михайла Круга: злочин розкрили через 17 років
Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно

Популярные статьи

Сегодня, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 14:02Психология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

Вчера, 09:47Fun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

Вчера, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Вчера, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

14 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

14 октябряШоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

14 октябряFun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

14 октябряFun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

14 октябряШоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

14 октябряEvents

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

14 октябряШоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

14 октябряFun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Полнолуние 14 октября: почему оно особенное и как себя вести

Новости партнеров

Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Бисквитный пирог с яблоками: тает во рту
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Кім Кардашьян показала, як виглядає у повсякденному житті
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Регина Тодоренко рассказала о разводе с Владом Топаловым
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Беременная Настя Каменских гуляет по клубам. Потап ей потакает
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Тина Кароль объяснила, почему пошла наперекор всем ради сына
Жареная цветная капуста в кляре
Жареная цветная капуста в кляре
Зворушливий момент Меган з сином показали всім: це лише початок
Зворушливий момент Меган з сином показали всім: це лише початок