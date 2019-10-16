Рецепт осеннего супа из тыквы с томатами и беконом
Согревающий тыквенный суп-пюре с помидорами и беконом
Попробуйте приготовить необычный тыквенный суп-пюре с помидорами, пряными травами, белым вином и копченым беконом. Он очень вкусный и сытный, но при этом содержит не так много калорий.
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Тыкву для супа можно не жарить, а запечь в духовке вместе с луком, чесноком, чили, тимьяном или розмарином.
Тыквенно-томатный суп с беконом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 220 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г мякоти тыквы
- 1 банка (450 г) консервированных томатов в собственном соку
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки тимьяна
- 100 мл сухого белого вина
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
- Тонкие ломтики копченого бекона – для подачи
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Способ приготовления:
- Лук и чеснок мелко нарезать.
- Тыкву порезать небольшими кубиками.
- На оливковом масле обжарить лук, добавить чеснок тимьян и тыкву.
- Обжаривать на среднем огне 6-7 минут, добавить вино, тушить под крышкой 8-10 минут, удалить веточки тимьяна, добавить томаты.
- Довести овощи до кипения, измельчить в блендере, при необходимости добавить бульон или воду, доведя суп до желаемой густоты, вернуть на огонь, посолить и поперчить по вкусу, прогреть.
- Бекон обжарить на сухой сковороде, выложить на бумажные полотенца.
- При подаче бекон раскрошить в каждую тарелку или подать суп с целым кусочком бекона.
Как сделать гренки для тыквенного супа
Для приготовления гренок белый хлеб без корок нужно нарезать кубиками и поджарить на сухой сковороде или в духовке. По желанию посыпать специями: например, сушеным чесноком или молотым красным перцем.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить суп из айвы с картофелем и беконом. "Сегодня" также делились рецептом тайского супа из тыквы на кокосовом молоке.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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