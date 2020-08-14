Рецепт освежающего домашнего лимонада с ежевикой и мятой

Готовим вкусный и необычный летний напиток

Из ежевики делают самые разные блюда: десерты, напитки, компоты, варенья и вино. Мы предлагаем приготовить с этой летней ягодой вкусный и необычный лимонад.

Вместо мяты в рецепте можно использовать фиолетовый базилик. Тогда его нужно будет проварить вместе со всеми ингредиентами сиропа.

Ежевичный лимонад с мятой

Лимонад с ежевикой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

84 ккал на 100 г

Ингредиенты:

400 г ежевики

120-150 г сахара

2 лимона

Горсть листьев мяты (примерно 5 веточек)

150 мл воды для сиропа

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Для подачи:

Минеральная вода

Лед

Ежевика и лимон

Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:

Способ приготовления:

Ежевику помыть и измельчить блендером. Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок. Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона. Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.

Как подавать напиток

Подавать лимонад в графине или порционно, добавив обычную или газированную воду, лед, дольки лимона, листики мяты и свежие ягоды.

Напомним, ранее мы писали, как сделать варенье из ежевики. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать смузи с ежевикой и черникой.

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