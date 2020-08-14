Рецепт освежающего домашнего лимонада с ежевикой и мятой
Готовим вкусный и необычный летний напиток
Из ежевики делают самые разные блюда: десерты, напитки, компоты, варенья и вино. Мы предлагаем приготовить с этой летней ягодой вкусный и необычный лимонад.
Вместо мяты в рецепте можно использовать фиолетовый базилик. Тогда его нужно будет проварить вместе со всеми ингредиентами сиропа.
Ежевичный лимонад с мятой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 84 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 400 г ежевики
- 120-150 г сахара
- 2 лимона
- Горсть листьев мяты (примерно 5 веточек)
- 150 мл воды для сиропа
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Для подачи:
- Минеральная вода
- Лед
- Ежевика и лимон
Смотрите видео, как сделать малиновый лимонад с базиликом:
Способ приготовления:
- Ежевику помыть и измельчить блендером.
- Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок.
- Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона.
- Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.
Как подавать напиток
Подавать лимонад в графине или порционно, добавив обычную или газированную воду, лед, дольки лимона, листики мяты и свежие ягоды.
Напомним, ранее мы писали, как сделать варенье из ежевики. Сегодня.Lifestyle также рассказывали, как сделать смузи с ежевикой и черникой.
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