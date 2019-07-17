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Рецепт освежающего летнего коктейля от Опры Уинфри

Готовим вкусный алкогольный коктейль с ананасом, имбирем и лемонграссом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:55
Опра Уинфри готовит коктейль "Мауи в декабре"
Опра Уинфри готовит коктейль "Мауи в декабре"
Фото: instagram.com/oprah

Лето – идеальное время года, когда можно собраться с друзьями на свежем воздухе и выпить по коктейлю. В июльском номере журнала Oprah Magazine американская телеведущая Опра Уинфри поделилась рецептом своего любимого алкогольного напитка под названием "Мауи в декабре". Он очень вкусный и простой в приготовлении. 

Смотрите видео, о чем мечтает Опра Уинфри:

В состав коктейля входят такие ингредиенты, как ананас, лемонграсс и имбирь. Только запаситесь терпением – прежде, чем приступать к приготовлению коктейля, вам нужно будет сделать настойку из водки.

Коктейль "Мауи в декабре"

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты на 2 коктейля (и для настойки из водки):

  • 1 большой ананас
  • 2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи
  • 1 (750 мл) бутылка водки
  • 3 листика мяты
  • 2 небольших кусочка очищенного имбиря
  • 1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного
  • 1/2 стакана лимонного сока (из примерно 2 лимонов)

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Способ приготовления:

  1. Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте ядро из каждой. 
  2. Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
  3. На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны. 
  4. В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
  5. Для приготовления коктейлей, разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок.
  6. Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

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Источник: Сегодня
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