Рецепт освежающего летнего коктейля от Опры Уинфри

Готовим вкусный алкогольный коктейль с ананасом, имбирем и лемонграссом

Опра Уинфри готовит коктейль "Мауи в декабре" Фото: instagram.com/oprah

Лето – идеальное время года, когда можно собраться с друзьями на свежем воздухе и выпить по коктейлю. В июльском номере журнала Oprah Magazine американская телеведущая Опра Уинфри поделилась рецептом своего любимого алкогольного напитка под названием "Мауи в декабре". Он очень вкусный и простой в приготовлении.

Смотрите видео, о чем мечтает Опра Уинфри:

В состав коктейля входят такие ингредиенты, как ананас, лемонграсс и имбирь. Только запаситесь терпением – прежде, чем приступать к приготовлению коктейля, вам нужно будет сделать настойку из водки.

Коктейль "Мауи в декабре"

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты на 2 коктейля (и для настойки из водки):

1 большой ананас

2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи

1 (750 мл) бутылка водки

3 листика мяты

2 небольших кусочка очищенного имбиря

1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного

1/2 стакана лимонного сока (из примерно 2 лимонов)

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Способ приготовления:

Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте ядро из каждой. Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник. На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны. В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь. Для приготовления коктейлей, разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок. Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.

Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.

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