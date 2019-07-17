Рецепт освежающего летнего коктейля от Опры Уинфри
Готовим вкусный алкогольный коктейль с ананасом, имбирем и лемонграссом
Лето – идеальное время года, когда можно собраться с друзьями на свежем воздухе и выпить по коктейлю. В июльском номере журнала Oprah Magazine американская телеведущая Опра Уинфри поделилась рецептом своего любимого алкогольного напитка под названием "Мауи в декабре". Он очень вкусный и простой в приготовлении.
Смотрите видео, о чем мечтает Опра Уинфри:
В состав коктейля входят такие ингредиенты, как ананас, лемонграсс и имбирь. Только запаситесь терпением – прежде, чем приступать к приготовлению коктейля, вам нужно будет сделать настойку из водки.
Коктейль "Мауи в декабре"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты на 2 коктейля (и для настойки из водки):
- 1 большой ананас
- 2 стебля лемонграсса без корней и наружных листьев – для подачи
- 1 (750 мл) бутылка водки
- 3 листика мяты
- 2 небольших кусочка очищенного имбиря
- 1/4 стакана ромашкового чая, охлажденного
- 1/2 стакана лимонного сока (из примерно 2 лимонов)
Способ приготовления:
- Ананас почистите и разрежьте на четыре части; вырежьте ядро из каждой.
- Поместите в блендер две четверти ананаса. Измельчите до получения однородной массы, затем процедите через мелкое сито в миску. Перелейте в стеклянную банку и поставьте в холодильник.
- На гриль или на сковороду гриль положите оставшийся ананас и лемонграсс, накройте крышкой и готовьте по 4-5 минут с каждой стороны.
- В большую банку отправьте поджаренный ананас, лимонник, водку и мяту. Накройте и поставьте в холодильник на 8 часов или на ночь.
- Для приготовления коктейлей, разотрите имбирь в шейкере и засыпьте кубиками льда. Добавьте 1/2 чашки настоянной водки, 1/2 чашки отложенного ананасового сока, ромашковый чай и лимонный сок.
- Встряхните и процедите в охлажденные бокалы для мартини. Украсьте листьями лемонграсса и подавайте.
Напомним, ранее мы делились рецептом освежающего коктейля из ананаса, имбиря и мяты. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мятный джулеп по рецепту Риз Уизерспун.
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