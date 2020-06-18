Рецепт освежающего яблочного кваса с имбирем и мятой
Готовим домашний фруктовый квас
Летние напитки – это не только домашние лимонады и компоты. Яблочный квас с имбирем и мятой отлично освежит в жару. Для него вам понадобятся самые простые ингредиенты.
Обычно квас готовят несколько суток, но мы расскажем, как сделать газированный яблочный напиток всего за несколько часов.
Яблочный квас с имбирем и мятой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 32 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 3-4 яблока
- 1 л воды
- 100 г сахара
- 1/2 ч. л. сухих дрожжей
- 1/2 ст. л. сока лимона
- 50 г изюма
- 50 г свежего имбиря
- 1 ч. л. меда
- 1 пучок мяты
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Способ приготовления:
- Яблоки вымыть, очистить от кожицы и семян. Нарезать дольками и выложить в кастрюлю.
- Залить нарезанные яблоки горячей водой, довести до кипения, варить 5-7 минут. Снять с огня, дать остыть.
- В отдельную емкость отлить немного теплого яблочного отвара. Развести в нем дрожжи и оставить на 15 минут.
- Имбирь очистить, натереть на терке. Мяту и изюм вымыть, обсушить. Мяту мелко нарезать.
- В кастрюлю с яблоками добавить "подошедшие" дрожжи, сахар, сок лимона, мед, имбирь, изюм, мяту. Хорошо перемешать.
- Накрыть кастрюлю крышкой, оставить отверстие. Поставить квас для брожения при комнатной температуре на 12 часов.
Как подавать яблочный квас
Готовый квас процедить. Поставить в прохладное место для охлаждения. Подавать квас с ломтиками лимона.
Смотрите видео, как сделать свекольно-имбирный квас:
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.
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