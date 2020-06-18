Рецепт освежающего яблочного кваса с имбирем и мятой

Готовим домашний фруктовый квас

Летние напитки – это не только домашние лимонады и компоты. Яблочный квас с имбирем и мятой отлично освежит в жару. Для него вам понадобятся самые простые ингредиенты.

Обычно квас готовят несколько суток, но мы расскажем, как сделать газированный яблочный напиток всего за несколько часов.

Яблочный квас с имбирем и мятой

Квас с имбирем, лимоном и мятой Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

32 ккал на 100 г

Ингредиенты:

3-4 яблока

1 л воды

100 г сахара

1/2 ч. л. сухих дрожжей

1/2 ст. л. сока лимона

50 г изюма

50 г свежего имбиря

1 ч. л. меда

1 пучок мяты

Способ приготовления:

Яблоки вымыть, очистить от кожицы и семян. Нарезать дольками и выложить в кастрюлю. Залить нарезанные яблоки горячей водой, довести до кипения, варить 5-7 минут. Снять с огня, дать остыть. В отдельную емкость отлить немного теплого яблочного отвара. Развести в нем дрожжи и оставить на 15 минут. Имбирь очистить, натереть на терке. Мяту и изюм вымыть, обсушить. Мяту мелко нарезать. В кастрюлю с яблоками добавить "подошедшие" дрожжи, сахар, сок лимона, мед, имбирь, изюм, мяту. Хорошо перемешать. Накрыть кастрюлю крышкой, оставить отверстие. Поставить квас для брожения при комнатной температуре на 12 часов.

Как подавать яблочный квас

Готовый квас процедить. Поставить в прохладное место для охлаждения. Подавать квас с ломтиками лимона.

Смотрите видео, как сделать свекольно-имбирный квас:

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также рассказывали, как сделать лимонад с вишней.

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