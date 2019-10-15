Рецепт открытого пирога с тыквой и фетой от Юлии Высоцкой
Готовим слойки с тыквой, сыром и орехами
Это быстрый, вкусный и сытный пирог из слоеного теста с тыквой, фетой и орехами от Юлии Высоцкой, который можно подавать на завтрак или в качестве закуски.
Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:
Грецкие орехи в рецепте можно заменить тыквенными, подсолнечными или льняными семечками.
Слойки с тыквой и сыром в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 1 лист слоеного теста
- 200 г тыквы
- 1 ч. л. сливочного масла
- 1 куриный желток
- 15 мл молока
- 2 ч. л. сахара
- 50 г грецких орехов
- 100 г феты
- Корица — по вкусу
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Способ приготовления:
- Тесто предварительно разморозить, затем раскатать, разрезать на четыре квадрата, выложить их на противень.
- Тыкву очистить и нарезать тонкими ломтиками, обвалять в сахаре.
- Тесто смазать сливочным маслом по центру, по четверти чайной ложки на слойку.
- Выложить тыкву на слойки, сверху посыпать корицей.
- В желток вмешать столовую ложку молока, полученной смесью промазать края слоек.
- Поставить слойки в духовку, разогретую до 180 ºС на 15 минут. Вынуть слойки, украсить сверху дробленым грецким орехом.
- Размять вилкой сыр фета, выложить на слойки.
- Поставить слойки еще на 10 минут в духовку.
Совет от Юлии Высоцкой
Для нарезки тыквы обязательно берите хорошо заточенный нож, так пластинки получатся тонкими и аккуратными. Сахар лучше использовать коричневый, а корицу можно заменить на кардамон.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенные цукаты. "Сегодня" также делились рецептом тыквенного чизкейка в мультиварке.
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