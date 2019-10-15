Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт открытого пирога с тыквой и фетой от Юлии Высоцкой

Готовим слойки с тыквой, сыром и орехами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Тыквенный пирог можно посыпать семечками и зеленью
Тыквенный пирог можно посыпать семечками и зеленью
Фото: Depositphotos

Это быстрый, вкусный и сытный пирог из слоеного теста с тыквой, фетой и орехами от Юлии Высоцкой, который можно подавать на завтрак или в качестве закуски.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

Грецкие орехи в рецепте можно заменить тыквенными, подсолнечными или льняными семечками.

Слойки с тыквой и сыром в духовке

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 1 лист слоеного теста
  • 200 г тыквы
  • 1 ч. л. сливочного масла
  • 1 куриный желток
  • 15 мл молока
  • 2 ч. л. сахара
  • 50 г грецких орехов
  • 100 г феты
  • Корица — по вкусу

Читайте также:
Блюда из тыквы: ТОП-5 необычных осенних рецептов

Способ приготовления:

  1. Тесто предварительно разморозить, затем раскатать, разрезать на четыре квадрата, выложить их на противень.
  2. Тыкву очистить и нарезать тонкими ломтиками, обвалять в сахаре.
  3. Тесто смазать сливочным маслом по центру, по четверти чайной ложки на слойку.
  4. Выложить тыкву на слойки, сверху посыпать корицей.
  5. В желток вмешать столовую ложку молока, полученной смесью промазать края слоек.
  6. Поставить слойки в духовку, разогретую до 180 ºС на 15 минут. Вынуть слойки, украсить сверху дробленым грецким орехом.
  7. Размять вилкой сыр фета, выложить на слойки.
  8. Поставить слойки еще на 10 минут в духовку.

Совет от Юлии Высоцкой

Для нарезки тыквы обязательно берите хорошо заточенный нож, так пластинки получатся тонкими и аккуратными. Сахар лучше использовать коричневый, а корицу можно заменить на кардамон.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенные цукаты. "Сегодня" также делились рецептом тыквенного чизкейка в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить жюльен с картофелем, грибами и курицей Рецепт салата с пекинской капустой, курицей и сухариками Как приготовить тыквенную кашу в духовке Как приготовить тыквенный пирог с рикоттой, изюмом и апельсином
сыр тыква выпечка Юлия Высоцкая рецепт фета
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Ночные походы в туалет назвали признаком опасной болезни
Волочкова в бикини переполошила Instagram
Волочкова в бикини переполошила Instagram

Популярные статьи

Сегодня, 08:41Техно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

Сегодня, 04:58Fun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

Вчера, 18:02Шоу-бизнес

Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной

Вчера, 15:37Шоу-бизнес

Состояние Анастасии Заворотнюк критическое: что происходит с актрисой

Вчера, 14:15Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: приметы и суеверия в этот день

Вчера, 13:57Fun

Пес с "человеческим лицом" стал звездой в интернете: смешные фото

Вчера, 13:28Fun

14 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 12:35Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 12:23Шоу-бизнес

Леся Никитюк высмеяла популярную украинскую телеведущую: забавное видео

Вчера, 09:36Fun

День защитника Украины 2019 – поздравления, проза, картинки и открытки

Вчера, 09:15Events

Покров Пресвятой Богородицы: традиции и приметы осеннего праздника

Вчера, 09:07Шоу-бизнес

41-летняя Лилия Подкопаева восхитила снимком новорожденной дочери

Вчера, 08:46Fun

Покров Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

13 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 13-19 октября для всех знаков зодиака

13 октябряFun

13 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

12 октябряШоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк сделала новое заявление

Новости партнеров

Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Пугачева практически развалилась и выглядит как старушка
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Корольова втратила волосся: з'явилося фото лисої співачки
Актриса
Актриса "Дизель Шоу" Булитко показала тело в купальнике
Можно ли детям авокадо, с какого возраста
Можно ли детям авокадо, с какого возраста
Как правильно размещать вещи в квартире
Как правильно размещать вещи в квартире
Лазарєв несподівано зізнався, що в нього народилася донька
Лазарєв несподівано зізнався, що в нього народилася донька
Что делать, если вас ужалила оса
Что делать, если вас ужалила оса
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора
9 приемов для узких комнат, которые создадут ощущение простора