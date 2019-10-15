Рецепт открытого пирога с тыквой и фетой от Юлии Высоцкой

Готовим слойки с тыквой, сыром и орехами

Тыквенный пирог можно посыпать семечками и зеленью Фото: Depositphotos

Это быстрый, вкусный и сытный пирог из слоеного теста с тыквой, фетой и орехами от Юлии Высоцкой, который можно подавать на завтрак или в качестве закуски.

Смотрите видео, как приготовить несладкий пирог к завтраку:

Грецкие орехи в рецепте можно заменить тыквенными, подсолнечными или льняными семечками.

Слойки с тыквой и сыром в духовке

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

1 лист слоеного теста

200 г тыквы

1 ч. л. сливочного масла

1 куриный желток

15 мл молока

2 ч. л. сахара

50 г грецких орехов

100 г феты

Корица — по вкусу

Способ приготовления:

Тесто предварительно разморозить, затем раскатать, разрезать на четыре квадрата, выложить их на противень. Тыкву очистить и нарезать тонкими ломтиками, обвалять в сахаре. Тесто смазать сливочным маслом по центру, по четверти чайной ложки на слойку. Выложить тыкву на слойки, сверху посыпать корицей. В желток вмешать столовую ложку молока, полученной смесью промазать края слоек. Поставить слойки в духовку, разогретую до 180 ºС на 15 минут. Вынуть слойки, украсить сверху дробленым грецким орехом. Размять вилкой сыр фета, выложить на слойки. Поставить слойки еще на 10 минут в духовку.

Совет от Юлии Высоцкой

Для нарезки тыквы обязательно берите хорошо заточенный нож, так пластинки получатся тонкими и аккуратными. Сахар лучше использовать коричневый, а корицу можно заменить на кардамон.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тыквенные цукаты. "Сегодня" также делились рецептом тыквенного чизкейка в мультиварке.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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