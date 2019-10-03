Рецепт овощной запеканки с баклажанами, картофелем и помидором

Готовим вкусную запеканку из овощей в духовке

Запеканка из овощей в духовке без мяса Фото: Depositphotos

Запеканки из овощей в духовке – настоящая находка для тех, кто хочет приготовить вкусный и полезный ужин без лишних усилий.

Смотрите видео, как вкусно запечь картофель в фольге:

Мы поделимся рецептом запеканки из картофеля, баклажанов и томатов с сыром и чесночно-сметанным соусом. Она готовится без мяса, поэтому подойдет для вегетарианского питания.

Картофельная запеканка с баклажанами и помидорами

Время приготовления:

1.5 часа

Ингредиенты:

2-3 ст. л. растительного масла

1 луковица

2 баклажана

400 г картофеля

1 крупный помидор

200 г твердого сыра

6 ст.л. сметаны или натурального йогурта

2-3 зубчика чеснока

Соль, черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте овощи: лук нарежьте тонкими кольцами, очищенный картофель – кружками по 5 мм, баклажан – кружочками по 1 см, помидоры – крупными кружочками. Разогрейте духовку до 180 º С. Смажьте дно формы для запекания столовой ложкой подсолнечного масла. Выложите слоями лук, картофель, помидоры и баклажаны. Повторяйте слои, пока не закончится картофель. Посыпайте каждый слой солью и перцем. Сверху выложите еще один слой баклажанов, остатки лука и помидоров. Смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок. Полейте овощи полученным соусом, посыпьте приправами по вкусу. Накройте форму фольгой и запекайте в течение 1 часа. Снимите фольгу, посыпьте тертым сыром и готовьте еще 15 минут, пока верх не подрумянится.

С чем подавать овощную запеканку

Запеканку вкусно есть вместе со свежими овощами, консервированным зеленым горошком, маринованными огурцами или грибами. Ее можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить запеканку из кабачков с помидорами. "Сегодня" также писали, как запечь цветную капусту с сыром и сливками.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.