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Рецепт овощной запеканки с тыквой в духовке

Готовим тыквенную запеканку с овощами и грибами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Запеканка из тыквы в духовке
Запеканка из тыквы в духовке
Фото: Depositphotos

Запеканку из тыквы чаще всего делают сладкой, например, с добавлением творога. Но это блюдо может быть и соленым.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

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Мы рекомендуем приготовить тыквенную запеканку с овощами, грибами и сыром в духовке. Она вкусна как в теплом, так и в холодном виде.

Запеканка из тыквы несладкая

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 4 яйца
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 стакан муки с разрыхлителем
  • 1 стакан тертого сыра
  • 1 маленький цуккини, натертый на терке и слегка отжатый
  • Несколько перьев зеленого лука
  • 300 г тыквы, порезанной небольшими кубиками
  • 100-150 г шампиньонов или вешенок
  • Немного рубленой зелени
  • Соль, перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Слегка взбить яйца с маслом.
  2. В отдельной посуде смешать тертый и отжатый цуккини, порезанную на кусочки тыкву, измельченные грибы, порезанные зеленый лук и зелень.
  3. Добавить к овощам тертый сыр, муку и соль, перец по вкусу. Все тщательно перемешать. Влить яичную смесь, еще раз быстро перемешать.
  4. Получившуюся смесь выложить в смазанную маслом форму для запекания с высокими бортиками (при желании можно присыпать форму панировочными сухарями).
  5. Выпекать в предварительно разогретой до 190 С духовке 40-45 минут до золотистого цвета.
  6. Дать остыть в течение 10-15 минут. 

Чем полезна тыква для здоровья

Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пилоенефрите, болезнях печени, воспалениях мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку с брокколи.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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