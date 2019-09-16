Рецепт овощной запеканки с тыквой в духовке

Готовим тыквенную запеканку с овощами и грибами

Запеканка из тыквы в духовке Фото: Depositphotos

Запеканку из тыквы чаще всего делают сладкой, например, с добавлением творога. Но это блюдо может быть и соленым.

Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:

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Мы рекомендуем приготовить тыквенную запеканку с овощами, грибами и сыром в духовке. Она вкусна как в теплом, так и в холодном виде.

Запеканка из тыквы несладкая

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

4 яйца

2 ст.л. оливкового масла

1 стакан муки с разрыхлителем

1 стакан тертого сыра

1 маленький цуккини, натертый на терке и слегка отжатый

Несколько перьев зеленого лука

300 г тыквы, порезанной небольшими кубиками

100-150 г шампиньонов или вешенок

Немного рубленой зелени

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Слегка взбить яйца с маслом. В отдельной посуде смешать тертый и отжатый цуккини, порезанную на кусочки тыкву, измельченные грибы, порезанные зеленый лук и зелень. Добавить к овощам тертый сыр, муку и соль, перец по вкусу. Все тщательно перемешать. Влить яичную смесь, еще раз быстро перемешать. Получившуюся смесь выложить в смазанную маслом форму для запекания с высокими бортиками (при желании можно присыпать форму панировочными сухарями). Выпекать в предварительно разогретой до 190 С духовке 40-45 минут до золотистого цвета. Дать остыть в течение 10-15 минут.

Чем полезна тыква для здоровья

Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пилоенефрите, болезнях печени, воспалениях мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.

Напомним, ранее мы делились рецептом картофельной запеканки с фаршем. "Сегодня" также писали, как приготовить запеканку с брокколи.

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