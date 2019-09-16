Рецепт овощной запеканки с тыквой в духовке
Готовим тыквенную запеканку с овощами и грибами
Запеканку из тыквы чаще всего делают сладкой, например, с добавлением творога. Но это блюдо может быть и соленым.
Смотрите видео о пользе и вреде тыквы для здоровья:
Мы рекомендуем приготовить тыквенную запеканку с овощами, грибами и сыром в духовке. Она вкусна как в теплом, так и в холодном виде.
Запеканка из тыквы несладкая
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 стакан муки с разрыхлителем
- 1 стакан тертого сыра
- 1 маленький цуккини, натертый на терке и слегка отжатый
- Несколько перьев зеленого лука
- 300 г тыквы, порезанной небольшими кубиками
- 100-150 г шампиньонов или вешенок
- Немного рубленой зелени
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Слегка взбить яйца с маслом.
- В отдельной посуде смешать тертый и отжатый цуккини, порезанную на кусочки тыкву, измельченные грибы, порезанные зеленый лук и зелень.
- Добавить к овощам тертый сыр, муку и соль, перец по вкусу. Все тщательно перемешать. Влить яичную смесь, еще раз быстро перемешать.
- Получившуюся смесь выложить в смазанную маслом форму для запекания с высокими бортиками (при желании можно присыпать форму панировочными сухарями).
- Выпекать в предварительно разогретой до 190 С духовке 40-45 минут до золотистого цвета.
- Дать остыть в течение 10-15 минут.
Чем полезна тыква для здоровья
Специалисты говорят, что употребление тыквы поможет решить многие проблемы. Тыква предотвращает заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, помогает восстанавливать нормальное состояние организма при нефрите и пилоенефрите, болезнях печени, воспалениях мочевого пузыря, атеросклерозе, при бессоннице и неврозах. О повышении иммунитета нечего и говорить: такой плотный набор микроэлементов и витаминов дает мощный заряд организму.
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