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Рецепт овсяной каши с бананом для детей

Готовим вкусную и полезную кашу

Ирина Павлина
Сегодня, 20:50

Даже если ваш ребенок не любят каши, ему обязательно понравится эта необычная овсянка с бананом. Всего 15 минут – и вкусный завтрак готов!

Овсянка с бананом для детей

Овсяная каша с бананом в блендере
Овсяная каша с бананом в блендере
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 4-5 ст.л. овсянки без горки
  • Щепотка соли
  • Кусочек сливочного масла
  • 50 мл молока
  • 1 стакан воды

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Способ приготовления:

  1. Один стакан питьевой воды налить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. В кипящую воду всыпать овсяную крупу и и посолить по вкусу.
  3. Через 5 минут влить молоко.
  4. Поварить еще 5 минут. Далее перелить в чашу для блендера.
  5. Также необходимо в чашу добавить банан и с помощью блендера довести все до однородной консистенции.
  6. Переложить кашу в тарелку, добавить кусочек сливочного масла.

Полезный совет

В кашу можно добавить щепотку корицы, а перед подачей украсить ломтиками свежих бананов.

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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Источник: Сегодня
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