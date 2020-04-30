Рецепт овсяной каши с бананом для детей

Готовим вкусную и полезную кашу

Даже если ваш ребенок не любят каши, ему обязательно понравится эта необычная овсянка с бананом. Всего 15 минут – и вкусный завтрак готов!

Овсянка с бананом для детей

Овсяная каша с бананом в блендере Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

95 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 банан

4-5 ст.л. овсянки без горки

Щепотка соли

Кусочек сливочного масла

50 мл молока

1 стакан воды

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Способ приготовления:

Один стакан питьевой воды налить в кастрюлю и довести до кипения. В кипящую воду всыпать овсяную крупу и и посолить по вкусу. Через 5 минут влить молоко. Поварить еще 5 минут. Далее перелить в чашу для блендера. Также необходимо в чашу добавить банан и с помощью блендера довести все до однородной консистенции. Переложить кашу в тарелку, добавить кусочек сливочного масла.

Полезный совет

В кашу можно добавить щепотку корицы, а перед подачей украсить ломтиками свежих бананов.

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.

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