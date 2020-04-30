Рецепт овсяной каши с бананом для детей
Готовим вкусную и полезную кашу
Даже если ваш ребенок не любят каши, ему обязательно понравится эта необычная овсянка с бананом. Всего 15 минут – и вкусный завтрак готов!
Овсянка с бананом для детей
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 95 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 банан
- 4-5 ст.л. овсянки без горки
- Щепотка соли
- Кусочек сливочного масла
- 50 мл молока
- 1 стакан воды
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Способ приготовления:
- Один стакан питьевой воды налить в кастрюлю и довести до кипения.
- В кипящую воду всыпать овсяную крупу и и посолить по вкусу.
- Через 5 минут влить молоко.
- Поварить еще 5 минут. Далее перелить в чашу для блендера.
- Также необходимо в чашу добавить банан и с помощью блендера довести все до однородной консистенции.
- Переложить кашу в тарелку, добавить кусочек сливочного масла.
Полезный совет
В кашу можно добавить щепотку корицы, а перед подачей украсить ломтиками свежих бананов.
Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:
Напомним, ранее мы рассказывали, как сварить рисовую кашу на молоке. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом диетических овсяных блинов.
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Источник: Сегодня