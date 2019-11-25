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Рецепт пасты путанеска с тунцом и базиликом от Юлии Высоцкой

Готовим спагетти с томатным соусом и тунцом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Паста путанеска
Паста путанеска
Фото: Depositphotos

Спагетти путанеска – итальянское блюдо из пасты, изобретенное в Неаполе. Оно, как правило, включает помидоры, оливковое масло, анчоусы, оливки, каперсы и чеснок.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

По легенде, пасту путанеска придумали куртизанки, потому что оно состоит из достаточно простых ингредиентов, которые не требуют соблюдение длительного процесса готовки и всегда есть в закромах любой итальянской кухни.

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Юлия Высоцкая рассказала, как с легкостью приготовить это сытное блюдо на собственной кухне.

Паста путанеска с тунцом и базиликом

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 384 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 упаковки спагетти
  • Соль – по вкусу
  • 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
  • 2 зубчика чеснока
  • 10 помидоров черри
  • 3 вяленых помидора в масле
  • 1 горсть оливок
  • 1 горсть каперсов
  • 1 щепотка пеперончино
  • 1 банка консервированного тунца
  • Немного свежего базилика

Способ приготовления:

  1. В кипящую подсоленную воду добавить спагетти, отварить до готовности.
  2. Разогреть сковороду с оливковым маслом.
  3. Чеснок раздавить плоской стороной ножа, целиком добавить на сковороду.
  4. Помидоры черри разрезать пополам, выложить на сковороду, припустить на небольшом огне.
  5. Вяленые помидоры нарезать, всыпать в сковороду.
  6. К помидорам добавить оливки, каперсы, перец пеперончино и консервированного тунца. Все перемешать и слегка припустить.
  7. В сковороду добавить готовые спагетти, все перемешать.
  8. Подавать пасту на большом блюде, украсить свежим базиликом.

Советы от Юлии Высоцкой

  1. Для этого блюда подойдут некислые томаты. Также можете взять консервированные помидоры в собственном соку;
  2. Не забудьте удалить у каперсов хвостики;
  3. По желанию в соус можно добавить немного воды, в которой варились спагетти.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с беконом и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.

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Источник: Сегодня
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