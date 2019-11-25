Рецепт пасты путанеска с тунцом и базиликом от Юлии Высоцкой
Готовим спагетти с томатным соусом и тунцом
Спагетти путанеска – итальянское блюдо из пасты, изобретенное в Неаполе. Оно, как правило, включает помидоры, оливковое масло, анчоусы, оливки, каперсы и чеснок.
Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:
По легенде, пасту путанеска придумали куртизанки, потому что оно состоит из достаточно простых ингредиентов, которые не требуют соблюдение длительного процесса готовки и всегда есть в закромах любой итальянской кухни.
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Юлия Высоцкая рассказала, как с легкостью приготовить это сытное блюдо на собственной кухне.
Паста путанеска с тунцом и базиликом
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 384 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 упаковки спагетти
- Соль – по вкусу
- 2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin
- 2 зубчика чеснока
- 10 помидоров черри
- 3 вяленых помидора в масле
- 1 горсть оливок
- 1 горсть каперсов
- 1 щепотка пеперончино
- 1 банка консервированного тунца
- Немного свежего базилика
Способ приготовления:
- В кипящую подсоленную воду добавить спагетти, отварить до готовности.
- Разогреть сковороду с оливковым маслом.
- Чеснок раздавить плоской стороной ножа, целиком добавить на сковороду.
- Помидоры черри разрезать пополам, выложить на сковороду, припустить на небольшом огне.
- Вяленые помидоры нарезать, всыпать в сковороду.
- К помидорам добавить оливки, каперсы, перец пеперончино и консервированного тунца. Все перемешать и слегка припустить.
- В сковороду добавить готовые спагетти, все перемешать.
- Подавать пасту на большом блюде, украсить свежим базиликом.
Советы от Юлии Высоцкой
- Для этого блюда подойдут некислые томаты. Также можете взять консервированные помидоры в собственном соку;
- Не забудьте удалить у каперсов хвостики;
- По желанию в соус можно добавить немного воды, в которой варились спагетти.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с беконом и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.
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