Рецепт пасты путанеска с тунцом и базиликом от Юлии Высоцкой

Готовим спагетти с томатным соусом и тунцом

Паста путанеска Фото: Depositphotos

Спагетти путанеска – итальянское блюдо из пасты, изобретенное в Неаполе. Оно, как правило, включает помидоры, оливковое масло, анчоусы, оливки, каперсы и чеснок.

Смотрите видео, как приготовить пасту с мидиями и томатным соусом:

По легенде, пасту путанеска придумали куртизанки, потому что оно состоит из достаточно простых ингредиентов, которые не требуют соблюдение длительного процесса готовки и всегда есть в закромах любой итальянской кухни.

Юлия Высоцкая рассказала, как с легкостью приготовить это сытное блюдо на собственной кухне.

Паста путанеска с тунцом и базиликом

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

384 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 упаковки спагетти

Соль – по вкусу

2 ст. л. оливкового масла Extra Virgin

2 зубчика чеснока

10 помидоров черри

3 вяленых помидора в масле

1 горсть оливок

1 горсть каперсов

1 щепотка пеперончино

1 банка консервированного тунца

Немного свежего базилика

Способ приготовления:

В кипящую подсоленную воду добавить спагетти, отварить до готовности. Разогреть сковороду с оливковым маслом. Чеснок раздавить плоской стороной ножа, целиком добавить на сковороду. Помидоры черри разрезать пополам, выложить на сковороду, припустить на небольшом огне. Вяленые помидоры нарезать, всыпать в сковороду. К помидорам добавить оливки, каперсы, перец пеперончино и консервированного тунца. Все перемешать и слегка припустить. В сковороду добавить готовые спагетти, все перемешать. Подавать пасту на большом блюде, украсить свежим базиликом.

Советы от Юлии Высоцкой

Для этого блюда подойдут некислые томаты. Также можете взять консервированные помидоры в собственном соку; Не забудьте удалить у каперсов хвостики; По желанию в соус можно добавить немного воды, в которой варились спагетти.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пасту с беконом и зеленым горошком. "Сегодня" также делились рецептом пасты с креветками и цукини.

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