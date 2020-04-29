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Рецепт песочного пирога с консервированными абрикосами и миндалем

Готовим тарт с франжипаном и фруктами от кондитера Александра Селезнева

Ирина Павлина
Сегодня, 09:04

Сладкий песочный тарт с миндальным кремом и консервированными абрикосами – это очень вкусный домашний десерт, который будет уместным в любое время года.

Тесто для пирога можно замесить заранее, оно прекрасно хранится в холодильнике до трех дней. В нужный момент останется только раскатать и миндальный взбить крем – это занимает не более 15 минут.

Рецепт миндального тарта с абрикосами

Пирог с абрикосами
Пирог с абрикосами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 г пшеничной муки
  • 50 г мелкого сахара
  • 100 г очень холодного сливочного масла
  • 1 желток
  • 1–2 ст.л. ледяной воды

Для крема:

  • 125 г жареного миндаля
  • 125 г сливочного масла
  • 125 г сахара
  • Цедра 1 лимона
  • 3 яйца
  • 300 г консервированных половинок абрикосов
  • 1 ст.л. сахара

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Способ приготовления:

  1. Для теста в чаше блендера смешать муку, сахар и сливочное масло, взбить до однородной крошки. Добавить желток.
  2. Замесить тесто, при необходимости добавляя ледяную воду по 1 ч.л., и собрать тесто в шар. Обернуть тесто пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 30 минут.
  3. Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать тесто диаметром на 3-4 см больше формы.
  4. При помощи скалки переместить тесто в форму и плотно утрамбовать. Сформировать бортики и сделать проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось. Поставить в духовку на 10 минут.
  5. Для крема миндаль смолоть в муку или мелкую крошку, насколько позволяет комбайн.
  6. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Добавить цедру и яйца по одному, хорошо взбивая после каждого.
  7. Ввести миндаль и быстро взбить в течение 30 секунд.
  8. Вылить крем в горячую форму, сверху добавить половинки абрикосов и поставить в духовку на 45-55 минут до готовности.
  9. Остудить в форме до комнатной температуры, затем переместить на блюдо. Подавать в теплом или охлажденном виде.

Полезный совет

Чтобы легче измельчить орехи, можно добавить в блендер 1 ч.л. сахара, тогда миндаль не будет комкаться.

Смотрите видео, как испечь миндальные пирожные:

Напомним, ранее мы писали, как испечь манник на кефире. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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Источник: domashniy.ru
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