Рецепт песочного пирога с консервированными абрикосами и миндалем

Готовим тарт с франжипаном и фруктами от кондитера Александра Селезнева

Сладкий песочный тарт с миндальным кремом и консервированными абрикосами – это очень вкусный домашний десерт, который будет уместным в любое время года.

Тесто для пирога можно замесить заранее, оно прекрасно хранится в холодильнике до трех дней. В нужный момент останется только раскатать и миндальный взбить крем – это занимает не более 15 минут.

Рецепт миндального тарта с абрикосами

Пирог с абрикосами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

221 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для теста:

200 г пшеничной муки

50 г мелкого сахара

100 г очень холодного сливочного масла

1 желток

1–2 ст.л. ледяной воды

Для крема:

125 г жареного миндаля

125 г сливочного масла

125 г сахара

Цедра 1 лимона

3 яйца

300 г консервированных половинок абрикосов

1 ст.л. сахара

Способ приготовления:

Для теста в чаше блендера смешать муку, сахар и сливочное масло, взбить до однородной крошки. Добавить желток. Замесить тесто, при необходимости добавляя ледяную воду по 1 ч.л., и собрать тесто в шар. Обернуть тесто пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 30 минут. Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать тесто диаметром на 3-4 см больше формы. При помощи скалки переместить тесто в форму и плотно утрамбовать. Сформировать бортики и сделать проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось. Поставить в духовку на 10 минут. Для крема миндаль смолоть в муку или мелкую крошку, насколько позволяет комбайн. Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Добавить цедру и яйца по одному, хорошо взбивая после каждого. Ввести миндаль и быстро взбить в течение 30 секунд. Вылить крем в горячую форму, сверху добавить половинки абрикосов и поставить в духовку на 45-55 минут до готовности. Остудить в форме до комнатной температуры, затем переместить на блюдо. Подавать в теплом или охлажденном виде.

Полезный совет

Чтобы легче измельчить орехи, можно добавить в блендер 1 ч.л. сахара, тогда миндаль не будет комкаться.

Смотрите видео, как испечь миндальные пирожные:

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