Рецепт песочного пирога с консервированными абрикосами и миндалем
Готовим тарт с франжипаном и фруктами от кондитера Александра Селезнева
Сладкий песочный тарт с миндальным кремом и консервированными абрикосами – это очень вкусный домашний десерт, который будет уместным в любое время года.
Тесто для пирога можно замесить заранее, оно прекрасно хранится в холодильнике до трех дней. В нужный момент останется только раскатать и миндальный взбить крем – это занимает не более 15 минут.
Рецепт миндального тарта с абрикосами
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 221 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для теста:
- 200 г пшеничной муки
- 50 г мелкого сахара
- 100 г очень холодного сливочного масла
- 1 желток
- 1–2 ст.л. ледяной воды
Для крема:
- 125 г жареного миндаля
- 125 г сливочного масла
- 125 г сахара
- Цедра 1 лимона
- 3 яйца
- 300 г консервированных половинок абрикосов
- 1 ст.л. сахара
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Способ приготовления:
- Для теста в чаше блендера смешать муку, сахар и сливочное масло, взбить до однородной крошки. Добавить желток.
- Замесить тесто, при необходимости добавляя ледяную воду по 1 ч.л., и собрать тесто в шар. Обернуть тесто пищевой пленкой и убрать в холодильник минимум на 30 минут.
- Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать тесто диаметром на 3-4 см больше формы.
- При помощи скалки переместить тесто в форму и плотно утрамбовать. Сформировать бортики и сделать проколы вилкой, чтобы тесто не вздулось. Поставить в духовку на 10 минут.
- Для крема миндаль смолоть в муку или мелкую крошку, насколько позволяет комбайн.
- Взбить размягченное сливочное масло с сахаром. Добавить цедру и яйца по одному, хорошо взбивая после каждого.
- Ввести миндаль и быстро взбить в течение 30 секунд.
- Вылить крем в горячую форму, сверху добавить половинки абрикосов и поставить в духовку на 45-55 минут до готовности.
- Остудить в форме до комнатной температуры, затем переместить на блюдо. Подавать в теплом или охлажденном виде.
Полезный совет
Чтобы легче измельчить орехи, можно добавить в блендер 1 ч.л. сахара, тогда миндаль не будет комкаться.
Смотрите видео, как испечь миндальные пирожные:
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