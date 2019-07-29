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Рецепт песочного пирога с лимонно-творожной начинкой

Творог и лимон – одно из самых удачных кулинарных сочетаний

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Песочный пирог с творогом и лимоном
Песочный пирог с творогом и лимоном
Фото: Depositphotos

Песочный пирог с творогом и лимоном – прекрасный рецепт выпечки на скорую руку. Для него даже не придется готовить тесто – достаточно сделать крошку из муки, масла и сахара и утрамбовать ее в форму.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Начинка тоже очень простая: взбитый в блендере творог и перетертый с сахаром лимон. Но в итоге вы получите восхитительный пирог для домашнего чаепития, вкусный и ароматный.

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Творожно-лимонный пирог из песочного теста

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Время приготовления:

  • 1.5 часа

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки
  • 130 г сливочного масла
  • 1,5 стакана сахара
  • 500 г творога
  • 2 яйца
  • 0,5 стакана молока или сметаны
  • 1 ст.л. манной крупы
  • 1 лимон
  • 0,5 стакана кукурузного крахмала

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Способ приготовления:

  1. Сделать песочную крошку: растереть муку с холодным сливочным маслом, добавить 0,5 стакана сахара. Перемешать и отложить в сторону.
  2. Приготовить творожный слой: перемешать творог вместе со сметаной или молоком. Взбить яйца с 0,5 стакана сахара, добавить в творог. Всыпать манную крупу и взбить смесь блендером до однородности.
  3. Чтобы сделать лимонный слой, промытый цитрус нужно порезать вместе с кожурой и извлечь косточки. Добавить 0,5 стакана сахара и крахмал, взбить блендером.
  4. В подготовленную форму для выпечки насыпать чуть больше половины песочной крошки. Сверху выложить творожную смесь, затем лимонную. Присыпать сверху остатками песочной крошки.
  5. Выпекать лимонно-творожный пирог при 180 С в течение 45-55 минут. Полностью остудить и только потом разрезать.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с абрикосами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с творогом и черникой.

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Источник: Сегодня
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