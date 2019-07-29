Рецепт песочного пирога с лимонно-творожной начинкой
Творог и лимон – одно из самых удачных кулинарных сочетаний
Песочный пирог с творогом и лимоном – прекрасный рецепт выпечки на скорую руку. Для него даже не придется готовить тесто – достаточно сделать крошку из муки, масла и сахара и утрамбовать ее в форму.
Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:
Начинка тоже очень простая: взбитый в блендере творог и перетертый с сахаром лимон. Но в итоге вы получите восхитительный пирог для домашнего чаепития, вкусный и ароматный.
Творожно-лимонный пирог из песочного теста
Время приготовления:
- 1.5 часа
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 130 г сливочного масла
- 1,5 стакана сахара
- 500 г творога
- 2 яйца
- 0,5 стакана молока или сметаны
- 1 ст.л. манной крупы
- 1 лимон
- 0,5 стакана кукурузного крахмала
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Способ приготовления:
- Сделать песочную крошку: растереть муку с холодным сливочным маслом, добавить 0,5 стакана сахара. Перемешать и отложить в сторону.
- Приготовить творожный слой: перемешать творог вместе со сметаной или молоком. Взбить яйца с 0,5 стакана сахара, добавить в творог. Всыпать манную крупу и взбить смесь блендером до однородности.
- Чтобы сделать лимонный слой, промытый цитрус нужно порезать вместе с кожурой и извлечь косточки. Добавить 0,5 стакана сахара и крахмал, взбить блендером.
- В подготовленную форму для выпечки насыпать чуть больше половины песочной крошки. Сверху выложить творожную смесь, затем лимонную. Присыпать сверху остатками песочной крошки.
- Выпекать лимонно-творожный пирог при 180 С в течение 45-55 минут. Полностью остудить и только потом разрезать.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тертый пирог с абрикосами. "Сегодня" также делились рецептом песочного пирога с творогом и черникой.
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Источник: Сегодня