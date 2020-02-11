Рецепт пирога из слоеного теста с лососем и грибами

Эффектная и простая идея для праздничного стола

Пирог из слоеного теста с грибами Фото: Depositphotos

Красная рыба и грибы – не самое популярное, но очень удачное сочетание. Особенно если речь идет о пироге с оригинальной начинкой. Сверху он покрыт хрустящей корочкой, а внутри – невероятно нежный.

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Пирог с лососем и грибами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

190 ккал на 100 г

Ингредиенты:

700 г филе лосося (или другой красной рыбы)

400 г слоеное тесто

1 яйцо

70 г сливочного масла

1 лимон

1 пучок зелени (петрушки, укропа, шпината)

6- 7 шампиньонов

Соль, перец, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Разогреть духовку до 200 ºС. Замариновать рыбу: натереть филе солью и специями, выжать сок половины лимона. Из другой половины лимона натереть цедру. Сливочное масло размягчить при комнатной температуре. Зелень мелко порубить. Соединить масло с лимонной цедрой и рубленой зеленью. Грибы нарезать тонкими ломтиками и слегка обжарить. Слоеное тесто разделить на две части и раскатать так, чтобы филе лосося поместилось на одной из частей целиком. Выложить рыбу на тесто, смазать соусом из масла и зелени, а сверху выложить обжаренные грибы. Сверху накрыть второй половиной теста. Взбить яйцо, смазать края пирога и защипнуть их, чтобы не расклеились, а также смазать яйцом верх пирога, чтобы он получился румяным и глянцевым. Поставить пирог в разогретую духовку, сделав сверху три небольших прокола вилкой. Выпекать в предварительно разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки.

Полезный совет

Вы можете использовать как пресное, так и дрожжевое слоеное тесто.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить лазанью со шпинатом и лососем. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как запечь филе лосося в медово-соевом соусе.

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