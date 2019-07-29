Рецепт пирога с абрикосами и миндальным кремом
Вкусный домашний пирог с абрикосово-ореховой начинкой
Песочный пирог с абрикосами и миндальным кремом покорит любого гурмана. Летом для него можно использовать свежие абрикосы, а зимой – консервированные.
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Чтобы придать выпечке более яркий аромат, добавьте в начинку специи: ваниль, молотую корицу, мускатный орех или кардамон. А чтобы сделать пирог красивее, вложите в половинки абрикосов по миндальному орешку.
Абрикосовый пирог с миндалем
Время приготовления:
- больше 4-х часов
Ингредиенты:
Для теста:
- 140 г муки
- 100 г мягкого сливочного масла
- 50 г сахарной пудры
- 50 г миндальной муки
- 45 г желтков
- 4 г разрыхлителя
Для начинки:
- 50 г мягкого масла
- 50 г сахара
- 50 г миндальной муки
- 10 г муки
- 20 г сливок 33%
- 1 яйцо
- 15-20 спелых абрикосов
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Способ приготовления:
- В чаше миксера смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и миндальной мукой. Затем добавьте желтки, перемешайте. В самом конце добавьте просеянную с разрыхлителем муку.
- Отправьте тесто в холодильник минимум на 4 часа.
- Раскатайте между двумя листами пергаментной бумаги, выложите в форму диаметром 24 см и срежьте лишнее тесто. Поставьте в холодильник еще на 30 минут.
- Тем временем приготовьте начинку. Абрикосы разрежьте на половинки и выбросите косточки.
- В чаше миксера перемешайте мягкое сливочное масло и сахар. Добавьте миндальную муку, затем яйцо, сливки и муку. Когда крем станет полностью однородным, отправьте его на 2 часа в холодильник.
- Затем выложите крем в основу для тарта. Сверху разложите половинки абрикосов срезом вверх, присыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 170 С духовку на 40 минут.
- Остудите абрикосовый тарт и посыпьте его просеянной сахарной пудрой. Подавайте пирог вместе шариком сливочного мороженого.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. "Сегодня" также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.
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Источник: Сегодня