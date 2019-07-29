Рецепт пирога с абрикосами и миндальным кремом

Вкусный домашний пирог с абрикосово-ореховой начинкой

Абрикосовый пирог с миндалем Фото: Depositphotos

Песочный пирог с абрикосами и миндальным кремом покорит любого гурмана. Летом для него можно использовать свежие абрикосы, а зимой – консервированные.

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Чтобы придать выпечке более яркий аромат, добавьте в начинку специи: ваниль, молотую корицу, мускатный орех или кардамон. А чтобы сделать пирог красивее, вложите в половинки абрикосов по миндальному орешку.

Абрикосовый пирог с миндалем

Время приготовления:

больше 4-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

140 г муки

100 г мягкого сливочного масла

50 г сахарной пудры

50 г миндальной муки

45 г желтков

4 г разрыхлителя

Для начинки:

50 г мягкого масла

50 г сахара

50 г миндальной муки

10 г муки

20 г сливок 33%

1 яйцо

15-20 спелых абрикосов

Способ приготовления:

В чаше миксера смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и миндальной мукой. Затем добавьте желтки, перемешайте. В самом конце добавьте просеянную с разрыхлителем муку. Отправьте тесто в холодильник минимум на 4 часа. Раскатайте между двумя листами пергаментной бумаги, выложите в форму диаметром 24 см и срежьте лишнее тесто. Поставьте в холодильник еще на 30 минут. Тем временем приготовьте начинку. Абрикосы разрежьте на половинки и выбросите косточки. В чаше миксера перемешайте мягкое сливочное масло и сахар. Добавьте миндальную муку, затем яйцо, сливки и муку. Когда крем станет полностью однородным, отправьте его на 2 часа в холодильник. Затем выложите крем в основу для тарта. Сверху разложите половинки абрикосов срезом вверх, присыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 170 С духовку на 40 минут. Остудите абрикосовый тарт и посыпьте его просеянной сахарной пудрой. Подавайте пирог вместе шариком сливочного мороженого.

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