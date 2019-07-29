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Рецепт пирога с абрикосами и миндальным кремом

Вкусный домашний пирог с абрикосово-ореховой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Абрикосовый пирог с миндалем
Абрикосовый пирог с миндалем
Фото: Depositphotos

Песочный пирог с абрикосами и миндальным кремом покорит любого гурмана. Летом для него можно использовать свежие абрикосы, а зимой – консервированные.

Смотрите видео, как приготовить лимонный пирог с меренгой:

Чтобы придать выпечке более яркий аромат, добавьте в начинку специи: ваниль, молотую корицу, мускатный орех или кардамон. А чтобы сделать пирог красивее, вложите в половинки абрикосов по миндальному орешку.

Абрикосовый пирог с миндалем

Время приготовления:

  • больше 4-х часов

Ингредиенты:

Для теста:

  • 140 г муки
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 50 г миндальной муки
  • 45 г желтков
  • 4 г разрыхлителя 

Для начинки:

  • 50 г мягкого масла
  • 50 г сахара
  • 50 г миндальной муки
  • 10 г муки
  • 20 г сливок 33%
  • 1 яйцо
  • 15-20 спелых абрикосов

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Способ приготовления:

  1. В чаше миксера смешайте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и миндальной мукой. Затем добавьте желтки, перемешайте. В самом конце добавьте просеянную с разрыхлителем муку.
  2. Отправьте тесто в холодильник минимум на 4 часа. 
  3. Раскатайте между двумя листами пергаментной бумаги, выложите в форму диаметром 24 см и срежьте лишнее тесто. Поставьте в холодильник еще на 30 минут.
  4. Тем временем приготовьте начинку. Абрикосы разрежьте на половинки и выбросите косточки.
  5. В чаше миксера перемешайте мягкое сливочное масло и сахар. Добавьте миндальную муку, затем яйцо, сливки и муку. Когда крем станет полностью однородным, отправьте его на 2 часа в холодильник. 
  6. Затем выложите крем в основу для тарта. Сверху разложите половинки абрикосов срезом вверх, присыпьте сахаром и отправьте в разогретую до 170 С духовку на 40 минут.
  7. Остудите абрикосовый тарт и посыпьте его просеянной сахарной пудрой. Подавайте пирог вместе шариком сливочного мороженого.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить самый вкусный абрикосовый пирог на кефире. "Сегодня" также писали, как испечь дрожжевой пирог с абрикосами и творогом.

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Источник: Сегодня
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