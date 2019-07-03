Рецепт пирога "Зебра" в мультиварке: как приготовить
Готовим кекс "Зебра" с апельсинами
Пирог "Зебра" – один из самых простых и любимых. Мы расскажем, как испечь его в мультиварке. Для начала вам нужно будет приготовить тесто с добавлением апельсинового сока, затем разделить его на две части и добавить в одну какао-порошок.
Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:
Затем тесто для пирога "Зебра" следует выложить поочередно в подготовленную чашу мультиварки, начиная и заканчивая светлым. Готовый десерт можно покрыть глазурью из растопленного шоколада.
Пирог "Зебра": рецепт для мультиварки
Ингрeдиенты:
- Мука – 280 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сахар – 200 г
- Какао-порошок темный – 1,5 ст.л.
- Яйцо – 4 шт.
- Масло растительное – 100 мл
- Ванилин – на кончинке ножа
- Апельсин – 1 шт.
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Рецепт приготовления:
- Разделить куриные яйца на белки и желтки.
- Белки взбить до появления пиков.
- Желтки хорошо растереть вместе с сахаром, ванилин и мелко натертой апельсиновой цедрой.
- Добавить во взбитые желтки свежевыжатый апельсиновый сок без косточек и растительное масло, взбить.
- Затем всыпать муку с разрыхлителем и перемешать. Ввести взбитые белки, аккуратно перемешать сверху вниз и разделить тесто пополам.
- Одну часть оставить белой, в другую добавить какао-порошок и перемешать.
- Смазать чашу мультиварки емкостью 2 л растительным маслом. Выложить тесто столовой ложкой, чередуя светлое и темное.
- Готовить в режиме "Выпечка" от 1 часа 20 минут до 2-х часов. В мультиварке большего объема пирог испечется быстрее и будет не таким высоким. Готовность проверить зубочисткой – она должна выходить из центра пирога сухой.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог "Зебра" по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного кекса "Зебра".
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Источник: Сегодня