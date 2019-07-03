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Рецепт пирога "Зебра" в мультиварке: как приготовить

Готовим кекс "Зебра" с апельсинами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:04
Пирог "Зебра" в мультиварке
Пирог "Зебра" в мультиварке
Фото: Depositphotos

Пирог "Зебра" – один из самых простых и любимых. Мы расскажем, как испечь его в мультиварке. Для начала вам нужно будет приготовить тесто с добавлением апельсинового сока, затем разделить его на две части и добавить в одну какао-порошок.

Смотрите видео, как приготовить мраморный кекс:

Затем тесто для пирога "Зебра" следует выложить поочередно в подготовленную чашу мультиварки, начиная и заканчивая светлым. Готовый десерт можно покрыть глазурью из растопленного шоколада.

Пирог "Зебра": рецепт для мультиварки

Ингрeдиенты:

  • Мука – 280 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Сахар – 200 г
  • Какао-порошок темный – 1,5 ст.л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Масло растительное – 100 мл
  • Ванилин – на кончинке ножа
  • Апельсин – 1 шт.

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Рецепт приготовления:

  1. Разделить куриные яйца на белки и желтки. 
  2. Белки взбить до появления пиков. 
  3. Желтки хорошо растереть вместе с сахаром, ванилин и мелко натертой апельсиновой цедрой.
  4. Добавить во взбитые желтки свежевыжатый апельсиновый сок без косточек и растительное масло, взбить.
  5. Затем всыпать муку с разрыхлителем и перемешать. Ввести взбитые белки, аккуратно перемешать сверху вниз и разделить тесто пополам.
  6. Одну часть оставить белой, в другую добавить какао-порошок и перемешать.
  7. Смазать чашу мультиварки емкостью 2 л растительным маслом. Выложить тесто столовой ложкой, чередуя светлое и темное.
  8. Готовить в режиме "Выпечка" от 1 часа 20 минут до 2-х часов. В мультиварке большего объема пирог испечется быстрее и будет не таким высоким. Готовность проверить зубочисткой – она должна выходить из центра пирога сухой.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить пирог "Зебра" по рецепту Юлии Высоцкой. "Сегодня" также делились рецептом постного кекса "Зебра".

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Источник: Сегодня
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