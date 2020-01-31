Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт пирожков с печенью и зеленым горошком в хлебопечке

Закусочные пирожки от Даши Малаховой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Пирожки с печенкой и зеленым горошком
Пирожки с печенкой и зеленым горошком
Фото: Depositphotos

Ароматные и горячие пирожки с куриной печенкой и зеленым горошком – отличная выпечка, которую можно приготовить на завтрак или ужин. А подавать их лучше всего с черным чаем или бульоном.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:

Читайте также:
Как приготовить куриную печень в сметане с грибами

Пирожки с печенкой и горошком

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 300 г куриной печени
  • 1 луковица
  • 150 г свежемороженного зеленого горошка
  • Растительное масло
  • Соль, перец

Для теста:

  • 250 мл молока
  • 4 стакана муки
  • 70 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • 4 ст. ложки сахара
  • 1 пакетик сухих дрожжей
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Загрузите все ингредиенты для теста в ведерко хлебопечки, следуя инструкции. Установите режим для замеса теста.
  2. Печенку очистите от пленок, желчных протоков и промойте. Обжарьте вместе с луком на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу. Чуть остудите и пропустите через мясорубку.
  3. Замороженный зеленый горошек чуть приварите и добавьте к печени.
  4. На лепешки из теста выложите начинку и слепите в виде треугольников. Смажьте яичным желтком и выпекайте в течение 20-25 минут при температуре 170 ºС.

Полезный совет

Если нет хлебопечки, тесто можно замесить вручную, разведя сначала дрожжи в небольшом количестве теплого молока с сахаром.

Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как сделать пирожки с курицей и горошком.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Самая вкусная свиная корейка с яблоками и луком Быстрый пирог на сковороде с яблоками Как сделать рулет из лаваша с рыбными консервами Как приготовить вкусное какао на молоке
пирожки печень выпечка рецепт Даша Малахова
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Царь салатов! Чрезвычайно вкусно
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Успенской
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 12:07Шоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

Сегодня, 11:39Fun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Сегодня, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

Вчера, 16:38Wellness

Диета Дюкана: особенности похудения

Вчера, 15:27Шоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

Вчера, 14:29Fun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

Вчера, 11:30Шоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

29 январяПсихология

Чем женщина может ранить мужчину: всего два пункта

29 январяШоу-бизнес

Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

29 январяШоу-бизнес

Не титулами едиными: Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной миссии

29 январяШоу-бизнес

Нарушила молчание! Елена Войченко рассказала об измене Владимира Остапчука

29 январяШоу-бизнес

MARUV показала жаркий поцелуй с мужем на Бали: фото

29 январяFun

Женщина рассмотрела старое фото и не смогла поверить своим глазам

Новости партнеров

"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Успенской
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Невероятно вкусный торт
Невероятно вкусный торт "Белочка"
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Круче котлет, нежнее отбивных: куриный рулет в бутылке
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Невероятно вкусные беляши с мясом на сковороде
Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото
Мощь и красота: очаровательная Марина Бех-Романчук. Фото