Рецепт пирожков с печенью и зеленым горошком в хлебопечке
Закусочные пирожки от Даши Малаховой
Ароматные и горячие пирожки с куриной печенкой и зеленым горошком – отличная выпечка, которую можно приготовить на завтрак или ужин. А подавать их лучше всего с черным чаем или бульоном.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени с коньяком:
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Пирожки с печенкой и горошком
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 300 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 300 г куриной печени
- 1 луковица
- 150 г свежемороженного зеленого горошка
- Растительное масло
- Соль, перец
Для теста:
- 250 мл молока
- 4 стакана муки
- 70 г сливочного масла
- 1 яйцо
- 4 ст. ложки сахара
- 1 пакетик сухих дрожжей
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Загрузите все ингредиенты для теста в ведерко хлебопечки, следуя инструкции. Установите режим для замеса теста.
- Печенку очистите от пленок, желчных протоков и промойте. Обжарьте вместе с луком на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу. Чуть остудите и пропустите через мясорубку.
- Замороженный зеленый горошек чуть приварите и добавьте к печени.
- На лепешки из теста выложите начинку и слепите в виде треугольников. Смажьте яичным желтком и выпекайте в течение 20-25 минут при температуре 170 ºС.
Полезный совет
Если нет хлебопечки, тесто можно замесить вручную, разведя сначала дрожжи в небольшом количестве теплого молока с сахаром.
Ранее мы делились рецептом слоек с курицей, беконом и кукурузой. "Сегодня" также писали, как сделать пирожки с курицей и горошком.
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Источник: Сегодня