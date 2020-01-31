Рецепт пирожков с печенью и зеленым горошком в хлебопечке

Закусочные пирожки от Даши Малаховой

Пирожки с печенкой и зеленым горошком Фото: Depositphotos

Ароматные и горячие пирожки с куриной печенкой и зеленым горошком – отличная выпечка, которую можно приготовить на завтрак или ужин. А подавать их лучше всего с черным чаем или бульоном.

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Пирожки с печенкой и горошком

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

300 ккал на 100 г

Ингредиенты:

300 г куриной печени

1 луковица

150 г свежемороженного зеленого горошка

Растительное масло

Соль, перец

Для теста:

250 мл молока

4 стакана муки

70 г сливочного масла

1 яйцо

4 ст. ложки сахара

1 пакетик сухих дрожжей

Щепотка соли

Способ приготовления:

Загрузите все ингредиенты для теста в ведерко хлебопечки, следуя инструкции. Установите режим для замеса теста. Печенку очистите от пленок, желчных протоков и промойте. Обжарьте вместе с луком на растительном масле, посолите и поперчите по вкусу. Чуть остудите и пропустите через мясорубку. Замороженный зеленый горошек чуть приварите и добавьте к печени. На лепешки из теста выложите начинку и слепите в виде треугольников. Смажьте яичным желтком и выпекайте в течение 20-25 минут при температуре 170 ºС.

Полезный совет

Если нет хлебопечки, тесто можно замесить вручную, разведя сначала дрожжи в небольшом количестве теплого молока с сахаром.

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