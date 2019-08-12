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Рецепт полезного летнего напитка от Кортни Кардашьян

Звезда реалити-шоу рекомендует приготовить пряный смузи из манго

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:00
Кортни Кардашьян предпочитает органические продукты
Кортни Кардашьян предпочитает органические продукты
Фото: instagram.com/kourtneykardash

Если вы хотите приготовить освежающий летний завтрак, воспользуйтесь рецептом Кортни Кардашьян и сделайте вкусный манговый смузи в блендере. 

Смотрите видео, почему звезды критикуют семью Кардашьян:

Напиток получается очень густой, почти как пудинг. Чтобы разбавить его до консистенции смузи, добавьте соевое молоко или кокосовую воду.

Смузи из манго от Кортни Кардашьян

Смузи из манго
Смузи из манго
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1-2 органических манго, сладких и спелых
  • 1-2 - 3-4 стакана органического кокосового йогурта
  • Щепотка органического кардамона
  • Щепотка органического кокосового сахара или 1 чайная ложка меда Манука
  • Немного розовой воды по вкусу (сначала добавьте несколько капель – она ​​очень концентрированная)

Дополнительно:

  • 1/2 - 3/4 стакана жидкости на ваш выбор – соевого молока, кокосовой воды и т. п.
  • Щепотка органической кокосовой стружки – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Очистить манго от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть.
  2. Поместить манго, йогурт, кардамон, сахар или мед (если используете) и розовую воду в блендер.
  3. Взбить до получения однородной массы.
  4. Разбавить смузи до желаемой консистенции.
  5. Посыпать манговый напиток кокосовой стружкой и сразу же подавать.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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Источник: Сегодня
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