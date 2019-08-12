Рецепт полезного летнего напитка от Кортни Кардашьян
Звезда реалити-шоу рекомендует приготовить пряный смузи из манго
Если вы хотите приготовить освежающий летний завтрак, воспользуйтесь рецептом Кортни Кардашьян и сделайте вкусный манговый смузи в блендере.
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Напиток получается очень густой, почти как пудинг. Чтобы разбавить его до консистенции смузи, добавьте соевое молоко или кокосовую воду.
Смузи из манго от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1-2 органических манго, сладких и спелых
- 1-2 - 3-4 стакана органического кокосового йогурта
- Щепотка органического кардамона
- Щепотка органического кокосового сахара или 1 чайная ложка меда Манука
- Немного розовой воды по вкусу (сначала добавьте несколько капель – она очень концентрированная)
Дополнительно:
- 1/2 - 3/4 стакана жидкости на ваш выбор – соевого молока, кокосовой воды и т. п.
- Щепотка органической кокосовой стружки – для подачи
Способ приготовления:
- Очистить манго от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть.
- Поместить манго, йогурт, кардамон, сахар или мед (если используете) и розовую воду в блендер.
- Взбить до получения однородной массы.
- Разбавить смузи до желаемой консистенции.
- Посыпать манговый напиток кокосовой стружкой и сразу же подавать.
Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.
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Источник: Сегодня