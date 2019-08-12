Рецепт полезного летнего напитка от Кортни Кардашьян

Звезда реалити-шоу рекомендует приготовить пряный смузи из манго

Кортни Кардашьян предпочитает органические продукты Фото: instagram.com/kourtneykardash

Если вы хотите приготовить освежающий летний завтрак, воспользуйтесь рецептом Кортни Кардашьян и сделайте вкусный манговый смузи в блендере.

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Напиток получается очень густой, почти как пудинг. Чтобы разбавить его до консистенции смузи, добавьте соевое молоко или кокосовую воду.

Смузи из манго от Кортни Кардашьян

Смузи из манго Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1-2 органических манго, сладких и спелых

1-2 - 3-4 стакана органического кокосового йогурта

Щепотка органического кардамона

Щепотка органического кокосового сахара или 1 чайная ложка меда Манука

Немного розовой воды по вкусу (сначала добавьте несколько капель – она ​​очень концентрированная)

Дополнительно:

1/2 - 3/4 стакана жидкости на ваш выбор – соевого молока, кокосовой воды и т. п.

Щепотка органической кокосовой стружки – для подачи

Способ приготовления:

Очистить манго от кожуры, удалить косточку и нарезать мякоть. Поместить манго, йогурт, кардамон, сахар или мед (если используете) и розовую воду в блендер. Взбить до получения однородной массы. Разбавить смузи до желаемой консистенции. Посыпать манговый напиток кокосовой стружкой и сразу же подавать.

Напомним, ранее Кортни Кардашьян поделилась рецептом напитка для укрепления иммунитета. Она также рассказала, как приготовить полезный смузи из авокадо.

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