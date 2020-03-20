Рецепт полезного постного салата из овощей и гороха нут
Сытный и вкусный постный салат
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
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Чтобы сделать свое постное меню полезнее, приготовьте овощной салат по нашему рецепту. Помидоры и зелень богаты клетчаткой, нут – белком, авокадо – здоровыми жирами.
Овощной салат с нутом
Время приготовления:
- 20 минут
Калорийность:
- 166 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 пучок салатных листьев
- Горсть помидоров черри (желтых и красных)
- 1 спелое авокадо
- 1/2 банки консервированного гороха нута
- 1/4 ч.л. сухих трав
- 1/2 ст.л. белого винного уксуса или лимонного сока
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст.л. оливкового масла
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок.
- Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку.
- Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
- Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.
Полезный совет
Если у вас не консервированного гороха нут, вы можете использовать отварной. В этом случае вам придется добавить немного больше соли.
Смотрите видео, как приготовить полезный бобовый завтрак:
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