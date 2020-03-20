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Рецепт полезного постного салата из овощей и гороха нут

Сытный и вкусный постный салат

Ирина Павлина
Сегодня, 12:27

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится 18 апреля, перед Пасхой. Во время поста церковный устав запрещает любые продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Чтобы сделать свое постное меню полезнее, приготовьте овощной салат по нашему рецепту. Помидоры и зелень богаты клетчаткой, нут – белком, авокадо – здоровыми жирами.

Овощной салат с нутом

Овощной салат с горохом нут
Овощной салат с горохом нут
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 20 минут

Калорийность:

  • 166 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 пучок салатных листьев
  • Горсть помидоров черри (желтых и красных)
  • 1 спелое авокадо
  • 1/2 банки консервированного гороха нута
  • 1/4 ч.л. сухих трав
  • 1/2 ст.л. белого винного уксуса или лимонного сока
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Для заправки смешать сухие травы, уксус, соль, перец, оливковое масло и пропущенный через пресс чеснок.
  2. Салатные листья помыть, обсушить, порвать руками и выложить в тарелку.
  3. Помидоры черри помыть, разрезать пополам или на четыре части.
  4. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать кубиками. По желанию сбрызнуть лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
  5. Выложить все ингредиенты на зелень, полить заправкой и дать настояться 10-15 минут перед подачей.

Полезный совет

Если у вас не консервированного гороха нут, вы можете использовать отварной. В этом случае вам придется добавить немного больше соли.

Смотрите видео, как приготовить полезный бобовый завтрак:

Напомним, ранее мы делились календарем питания в Великий пост. "Сегодня" также писали, что приготовить на завтрак в пост.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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