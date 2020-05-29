Рецепт полезного салата из киноа с редисом и шпинатом
Вкусный и необычный весенний салат
Не знаете, что приготовить из киноа? Блюда из этого суперфуда отличаются большим разнообразием. С киноа делают салаты, вторые блюда, закуски, гарниры и супы.
Мы предлагаем сделать вкусный и оригинальный салат с редисом, шпинатом и соевой заправкой. Он очень сытный, поэтому его можно подавать даже как основное блюдо.
Салат из киноа с редисом
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Калорийность:
- 170 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 80 г киноа
- 5-6 шт. редиса
- 1 чашка молодого шпината
- 3 стебля зеленого лука (белая часть)
- 1 ст.л. лимонного сока
- Соль, черный перец
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1/2 чайной ложки меда
- 1/2 чайной ложки лимонной цедры
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Способ приготовления:
- Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь.
- Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить.
- Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком.
- Шпинат хорошо промыть.
- Редис нарезать очень тонкими кружочками.
- В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем.
- Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.
На заметку
В этот салат можно добавить больше зелени и другие салатные листья.
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Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из киноа от Светланы Фус. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать салат из киноа с яблоком от Асмик Гаспарян.
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