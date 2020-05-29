Рецепт полезного салата из киноа с редисом и шпинатом

Вкусный и необычный весенний салат

Не знаете, что приготовить из киноа? Блюда из этого суперфуда отличаются большим разнообразием. С киноа делают салаты, вторые блюда, закуски, гарниры и супы.

Мы предлагаем сделать вкусный и оригинальный салат с редисом, шпинатом и соевой заправкой. Он очень сытный, поэтому его можно подавать даже как основное блюдо.

Салат из киноа с редисом

Салат из киноа и редиса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Калорийность:

170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

80 г киноа

5-6 шт. редиса

1 чашка молодого шпината

3 стебля зеленого лука (белая часть)

1 ст.л. лимонного сока

Соль, черный перец

3 ст.л. оливкового масла

1/2 чайной ложки меда

1/2 чайной ложки лимонной цедры

Способ приготовления:

Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь. Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить. Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком. Шпинат хорошо промыть. Редис нарезать очень тонкими кружочками. В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем. Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.

На заметку

В этот салат можно добавить больше зелени и другие салатные листья.

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Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из киноа от Светланы Фус. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать салат из киноа с яблоком от Асмик Гаспарян.

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