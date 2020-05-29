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Рецепт полезного салата из киноа с редисом и шпинатом

Сегодня, 14:32

Вкусный и необычный весенний салат

Не знаете, что приготовить из киноа? Блюда из этого суперфуда отличаются большим разнообразием. С киноа делают салаты, вторые блюда, закуски, гарниры и супы.

Мы предлагаем сделать вкусный и оригинальный салат с редисом, шпинатом и соевой заправкой. Он очень сытный, поэтому его можно подавать даже как основное блюдо.

Салат из киноа с редисом

Салат из киноа и редиса
Салат из киноа и редиса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Калорийность:

  • 170 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 80 г киноа
  • 5-6 шт. редиса
  • 1 чашка молодого шпината
  • 3 стебля зеленого лука (белая часть)
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Соль, черный перец
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки меда
  • 1/2 чайной ложки лимонной цедры

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Способ приготовления:

  1. Киноа промыть и залить холодной водой. Дать постоять несколько часов, а лучше – ночь. Это нужно, чтобы убрать горечь.
  2. Жидкость слить, залить киноа чистой водой и отварить. Воду для варки нужно брать из расчета 4:1. Готовую киноа остудить.
  3. Лук нарезать некрупно и залить лимонным соком.
  4. Шпинат хорошо промыть.
  5. Редис нарезать очень тонкими кружочками.
  6. В миске взбить оливковое масло с медом, цедрой, солью и перцем.
  7. Соединить киноа, шпинат, лук с лимонным соком и залить заправкой. Перемешать, дать постоять 5 минут и подавать.

На заметку

В этот салат можно добавить больше зелени и другие салатные листья.

Смотрите видео о самых популярных суперфудах:

Напомним, ранее мы делились рецептом салатом из киноа от Светланы Фус. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали, как сделать салат из киноа с яблоком от Асмик Гаспарян.

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Источник: Сегодня
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