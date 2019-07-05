Рецепт полезного салата из тунца, овощей и фасоли
Готовим вкусный салат для здорового питания
Салат из тунца, белой фасоли и овощей как нельзя лучше подходит для диетического питания. Он богат белком и клетчаткой, дарит длительное чувство сытости без лишних калорий. Готовить его можно в любое время года.
Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":
Салат из белой фасоли, тунца и свежих овощей
Ингредиенты:
- 2 огурца
- 4 помидора
- 250 г консервированной фасоли
- 200 г консервированного тунца
- 1 маленькая синяя луковица
- 2 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец, итальянские травы по вкусу
- Зелень
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Рецепт приготовления:
- Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
- Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу.
- Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом.
- Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу.
- Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени.
- Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
- Подавайте салат сразу после приготовления.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезного салата из курицы и овощей. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить летний салат из рукколы с вялеными томатами.
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Источник: Сегодня