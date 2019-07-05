Рецепт полезного салата из тунца, овощей и фасоли

Готовим вкусный салат для здорового питания

Салат из тунца и фасоли с овощами Фото: Depositphotos

Салат из тунца, белой фасоли и овощей как нельзя лучше подходит для диетического питания. Он богат белком и клетчаткой, дарит длительное чувство сытости без лишних калорий. Готовить его можно в любое время года.

Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":

Салат из белой фасоли, тунца и свежих овощей

Ингредиенты:

2 огурца

4 помидора

250 г консервированной фасоли

200 г консервированного тунца

1 маленькая синяя луковица

2 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. оливкового масла

Соль, перец, итальянские травы по вкусу

Зелень

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Рецепт приготовления:

Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу. Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями. Подавайте салат сразу после приготовления.

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