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Рецепт полезного салата из тунца, овощей и фасоли

Готовим вкусный салат для здорового питания

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Салат из тунца и фасоли с овощами
Салат из тунца и фасоли с овощами
Фото: Depositphotos

Салат из тунца, белой фасоли и овощей как нельзя лучше подходит для диетического питания. Он богат белком и клетчаткой, дарит длительное чувство сытости без лишних калорий. Готовить его можно в любое время года. 

Смотрите видео, как оригинально подать салат "Мимоза":

Салат из белой фасоли, тунца и свежих овощей

Ингредиенты:

  • 2 огурца
  • 4 помидора
  • 250 г консервированной фасоли
  • 200 г консервированного тунца
  • 1 маленькая синяя луковица
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец, итальянские травы по вкусу
  • Зелень

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Рецепт приготовления:

  1. Помойте овощи. Нарежьте огурцы и помидоры небольшими кусочками.
  2. Слейте жидкость с консервированной фасоли. Переложите бобы в глубокую салатницу. 
  3. Сверху выложите огурцы и помидоры для овощного салата с тунцом. 
  4. Филе тунца разомните вилкой и добавьте в салатницу.
  5. Украсьте все кольцами синего лука и веточками зелени.
  6. Заправьте салат маслом, соком лимона, солью и специями.
  7. Подавайте салат сразу после приготовления.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного салата из курицы и овощей. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить летний салат из рукколы с вялеными томатами.

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Источник: Сегодня
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