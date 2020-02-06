Рецепт полезного салата из запеченной куриной грудки с овощами

Простой и вкусный салат из курицы

Салат из курицы с овощами Фото: freepik.com

В последнее время салаты без майонеза становятся все более популярными. Они выходят полезными, вкусными и низкокалорийными.

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Мы предлагаем приготовить диетический салат из запеченного куриного филе, авокадо и овощей с заправкой из оливкового масла.

Салат из курицы с овощами

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 запеченное куриное филе

1 авокадо

1/4 шт. красной луковицы

100 г помидоров черри

1 свежий огурец

Пучок салатной зелени

Для заправки:

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. лимонного сока

1 ч.л. горчица

Соль, перец

Способ приготовления:

Куриное филе нарезать ломтиками. Салатную зелень измельчить. Помидоры черри разрезать пополам, огурец тонко нарезать. Лук очистить и измельчить. Авокадо почистить и нарезать кубиками. Выложить на тарелку салатную зелень, овощи, курицу и авокадо. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Как подавать салат

Подавайте салат сразу после приготовления, по желанию дополнив его свежим багетом, крекерами или хлебцами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".

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