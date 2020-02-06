Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт полезного салата из запеченной куриной грудки с овощами

Простой и вкусный салат из курицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Салат из курицы с овощами
Салат из курицы с овощами
Фото: freepik.com

В последнее время салаты без майонеза становятся все более популярными. Они выходят полезными, вкусными и низкокалорийными.

Смотрите видео, как сделать Кобб салат курицей:

Мы предлагаем приготовить диетический салат из запеченного куриного филе, авокадо и овощей с заправкой из оливкового масла.

Читайте также:
Рецепт салата с авокадо, креветками и йогуртовой заправкой

Салат из курицы с овощами

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 159 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для заправки:

  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 1 ч.л. горчица
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать ломтиками.
  2. Салатную зелень измельчить.
  3. Помидоры черри разрезать пополам, огурец тонко нарезать.
  4. Лук очистить и измельчить.
  5. Авокадо почистить и нарезать кубиками.
  6. Выложить на тарелку салатную зелень, овощи, курицу и авокадо.
  7. Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.

Как подавать салат

Подавайте салат сразу после приготовления, по желанию дополнив его свежим багетом, крекерами или хлебцами.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд Курица в кисло-сладком соусе с ананасами: рецепт дня Как сделать вкусный салат из крабовых палочек с кукурузой и сухариками Рецепты пышных беляшей с мясной начинкой
овощи курица салат рецепт как приготовить авокадо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Каменських показала все, чим Бог нагородив в білому купальнику
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Food

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

Сегодня, 12:27Шоу-бизнес

Елена Зеленская отмечает день рождения: интересные факты о первой леди Украины

Сегодня, 10:01Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 18:22Fun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

Вчера, 16:38Fun

В украинском учебнике по географии за шестой класс нашли вымышленную карту, фото

Вчера, 16:06Travel

Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе

Вчера, 14:50Food

Фейхоа: польза и вред экзотического фрукта для здоровья

Вчера, 11:26Афиша

Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина

Вчера, 09:23Fun

Девушка ради свадьбы с любимым поправится до 270 кг: фото

4 февраляFun

Бабуин украл львенка: сцену из "Короля Льва" увидели в реальной жизни, фото и видео

4 февраляШоу-бизнес

Жизнь продолжается: знаменитости, которые победили рак

4 февраляШоу-бизнес

Королева Елизавета II демонстративно поддержала своего внука Гарри и Меган Маркл: фото

4 февраляFun

4 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

4 февраляFun

Вспыхнул скандал из-за родов на борту самолета с участием украинки-врача: "Нашла время, я спать хочу"

4 февраляШоу-бизнес

Беременная дочь Ольги Сумской поделилась редким снимком с возлюбленным

3 февраляEvents

Когда Масленица в 2020 году: точная дата, история и традиции праздника

Новости партнеров

Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Здоровый завтрак: рецепт овсяных пряников на кефире к чаю
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Как избавиться от судороги в ногах: простые советы
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару
Скандальный российский продюсер рассказал о романе с Ротару