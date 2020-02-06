Рецепт полезного салата из запеченной куриной грудки с овощами
Простой и вкусный салат из курицы
В последнее время салаты без майонеза становятся все более популярными. Они выходят полезными, вкусными и низкокалорийными.
Смотрите видео, как сделать Кобб салат курицей:
Мы предлагаем приготовить диетический салат из запеченного куриного филе, авокадо и овощей с заправкой из оливкового масла.
Салат из курицы с овощами
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 159 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 запеченное куриное филе
- 1 авокадо
- 1/4 шт. красной луковицы
- 100 г помидоров черри
- 1 свежий огурец
- Пучок салатной зелени
Для заправки:
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1 ст.л. лимонного сока
- 1 ч.л. горчица
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать ломтиками.
- Салатную зелень измельчить.
- Помидоры черри разрезать пополам, огурец тонко нарезать.
- Лук очистить и измельчить.
- Авокадо почистить и нарезать кубиками.
- Выложить на тарелку салатную зелень, овощи, курицу и авокадо.
- Смешать все ингредиенты для заправки и полить салат.
Как подавать салат
Подавайте салат сразу после приготовления, по желанию дополнив его свежим багетом, крекерами или хлебцами.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный салат с ананасами и грибами. "Сегодня" также делились рецептом ролла с салатом "Цезарь".
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