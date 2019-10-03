Рецепт полезного смузи из авокадо и киви

Готовим фруктовый смузи в блендере

Смузи из авокадо и киви Фото: freepik.com

Смузи из киви и авокадо – это не только вкусно. Благодаря содержанию витаминов А, С и Е напиток благотворно влияет на кожу, делая ее нежной и упругой.

Смотрите видео, как приготовить смузи с клубникой:

Миндальное молоко для этого коктейля лучше приготовить заранее или купить уже готовое.

Смузи из авокадо и киви в блендере

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1/2 свежего авокадо

2 киви

1/2 ч.л. сока лайма

Мед или другой подсластитель – по вкусу

Лед – по желанию

Миндальное молоко – по вкусу

Способ приготовления:

Очистите авокадо и киви от кожицы. Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера. Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу. Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте. Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он "созреет" за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья.

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