Рецепт полезного смузи из авокадо и киви
Готовим фруктовый смузи в блендере
Смузи из киви и авокадо – это не только вкусно. Благодаря содержанию витаминов А, С и Е напиток благотворно влияет на кожу, делая ее нежной и упругой.
Смотрите видео, как приготовить смузи с клубникой:
Миндальное молоко для этого коктейля лучше приготовить заранее или купить уже готовое.
Смузи из авокадо и киви в блендере
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 свежего авокадо
- 2 киви
- 1/2 ч.л. сока лайма
- Мед или другой подсластитель – по вкусу
- Лед – по желанию
- Миндальное молоко – по вкусу
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Способ приготовления:
- Очистите авокадо и киви от кожицы.
- Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера.
- Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу.
- Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте.
- Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.
Что делать, если вам попался зеленый авокадо
Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он "созреет" за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами.
Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья.
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Источник: Сегодня