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Рецепт полезного смузи из авокадо и киви

Готовим фруктовый смузи в блендере

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Смузи из авокадо и киви
Смузи из авокадо и киви
Фото: freepik.com

Смузи из киви и авокадо – это не только вкусно. Благодаря содержанию витаминов А, С и Е напиток благотворно влияет на кожу, делая ее нежной и упругой.

Смотрите видео, как приготовить смузи с клубникой:

Миндальное молоко для этого коктейля лучше приготовить заранее или купить уже готовое.

Смузи из авокадо и киви в блендере

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 свежего авокадо
  • 2 киви
  • 1/2 ч.л. сока лайма
  • Мед или другой подсластитель – по вкусу
  • Лед – по желанию
  • Миндальное молоко – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Очистите авокадо и киви от кожицы.
  2. Крупно нарежьте фрукты, сложите их в чашу блендера.
  3. Добавьте мед по вкусу и лед, измельчите все блендером в однородную массу.
  4. Влейте столько миндального молока, чтобы получить нужную вам консистенцию, еще раз взбейте.
  5. Разлейте фруктовый смузи по бокалам и сразу же подавайте.

Что делать, если вам попался зеленый авокадо

Если вы купили твердый авокадо, не расстраивайтесь, он "созреет" за 2−3 дня, если завернуть его в бумагу и оставить в вазе с другими фруктами.

Напомним, ранее мы рассказывали о пользе авокадо для здоровья.

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Источник: Сегодня
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