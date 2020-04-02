Рецепт полезного весеннего салата из редиса с капустой и орехами
Вкусный и легкий салат из редиски
В краснокочанной капусте гораздо больше витамина С и каротина, чем в белокочанной. Поэтому салат из краснокочанной капусты так полезен, а вкусным и пикантным его поможет сделать добавление редиса, зелени и орехов.
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Такой салат можно готовить во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля, ведь он не содержит продуктов животного происхождения.
Салат из краснокочанной капусты с редиской
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 58 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1/2 кочана красной капусты
- 10 шт. редиса
- Горсть грецких орехов
- Несколько веточек зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)
Для заправки:
- Оливковое масло
- Лимонный сок
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Капусту помыть и тонко нашинковать. Помять руками, чтобы она стала мягче.
- Редис помыть и нарезать тонкими полукольцами.
- Четвертинки грецкого ореха по желанию обжарить на сухой сковороде.
- Зелень помыть и мелко нарезать.
- Заправить оливковым маслом по вкусу, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить.
На заметку
Чтобы убрать нитраты из редиса, замочите его на полчаса в холодной воде.
Смотрите видео, как выбрать молодую капусту:
Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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