Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт полезного весеннего салата из редиса с капустой и орехами

Вкусный и легкий салат из редиски

Ирина Павлина
Сегодня, 12:18

В краснокочанной капусте гораздо больше витамина С и каротина, чем в белокочанной. Поэтому салат из краснокочанной капусты так полезен, а вкусным и пикантным его поможет сделать добавление редиса, зелени и орехов.

Читайте также:
Как приготовить постную тушеную капусту с грибами

Такой салат можно готовить во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля, ведь он не содержит продуктов животного происхождения.

Салат из краснокочанной капусты с редиской

Салат из капусты и редиса
Салат из капусты и редиса
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Калорийность:

  • 58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1/2 кочана красной капусты
  • 10 шт. редиса
  • Горсть грецких орехов
  • Несколько веточек зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)

Для заправки:

  • Оливковое масло
  • Лимонный сок
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Капусту помыть и тонко нашинковать. Помять руками, чтобы она стала мягче.
  2. Редис помыть и нарезать тонкими полукольцами.
  3. Четвертинки грецкого ореха по желанию обжарить на сухой сковороде.
  4. Зелень помыть и мелко нарезать.
  5. Заправить оливковым маслом по вкусу, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить.

На заметку

Чтобы убрать нитраты из редиса, замочите его на полчаса в холодной воде.

Смотрите видео, как выбрать молодую капусту:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Рецепт согревающего апельсинового напитка с медом и пряностями Как испечь пышный ореховый бисквит в духовке Как сварить постный рассольник с перловкой Как вкусно запечь картофель в духовке в фольге
капуста салат рецепт как приготовить редис
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Трагедія потрясла сім'ю Софії Ротару: «Сьогодні вранці...»
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

31 мартаFun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Комаровский назвал симптомы нехватки воды в организме
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Сырная намазка вместо масла: сделали за 10 минут из творога
Сырная намазка вместо масла: сделали за 10 минут из творога
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Личные фото Данилко с «мамой Сердючки» на отдыхе облетели сеть
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Макароны не варим: высыпали из пачки на сковороду и жарим
Песочное печенье с вареньем. Рецепт
Песочное печенье с вареньем. Рецепт