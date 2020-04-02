Рецепт полезного весеннего салата из редиса с капустой и орехами

Вкусный и легкий салат из редиски

В краснокочанной капусте гораздо больше витамина С и каротина, чем в белокочанной. Поэтому салат из краснокочанной капусты так полезен, а вкусным и пикантным его поможет сделать добавление редиса, зелени и орехов.

Читайте также: Как приготовить постную тушеную капусту с грибами

Такой салат можно готовить во время Великого поста, который в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля, ведь он не содержит продуктов животного происхождения.

Салат из краснокочанной капусты с редиской

Салат из капусты и редиса Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

58 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1/2 кочана красной капусты

10 шт. редиса

Горсть грецких орехов

Несколько веточек зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)

Для заправки:

Оливковое масло

Лимонный сок

Соль, перец

Способ приготовления:

Капусту помыть и тонко нашинковать. Помять руками, чтобы она стала мягче. Редис помыть и нарезать тонкими полукольцами. Четвертинки грецкого ореха по желанию обжарить на сухой сковороде. Зелень помыть и мелко нарезать. Заправить оливковым маслом по вкусу, сбрызнуть лимонным соком, посолить и поперчить.

На заметку

Чтобы убрать нитраты из редиса, замочите его на полчаса в холодной воде.

Смотрите видео, как выбрать молодую капусту:

Напомним, ранее мы писали, как выбрать спелую и сочную редиску. Мы также делились рецептом творожной закуски с редисом и зеленью.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться