Рецепт полезного яблочного салата с сельдереем и сыром
Такой салат богат железом и кальцием
Этот осенний салат состоит исключительно из полезных ингредиентов: сельдерея, зеленых яблок, твердого сыра и сметаны.
Смотрите видео, как выбрать самые вкусные и полезные яблоки:
Готовится он быстро, но при этом вкусный, сытный и полезный. Рецепт от Даши Малаховой.
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Салат с яблоками, сельдереем и сыром
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 зеленых яблока
- 1/2 корня сельдерея
- 100 г твердого сыра
- 1 ст.л. лимонного сока
- 2 ст.л. сметаны
- Черный перец
- Листья сельдерея – для подачи
Способ приготовления:
- Удалите сердцевину из яблок и нарежьте фрукты кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
- Очищенный корень сельдерея и сыр нарежьте такими же кубиками, как и яблоки.
- Смешайте сыр, сельдерей, яблоки и заправьте сметаной.
- На тарелку выложите листья сельдерея и салат. Посыпьте черным перцем и подавайте.
Чем полезен сельдерей
Всего один тонкий стебель сельдерея содержит 6-7% от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и РР. Богат сельдерей и другими полезными веществами: железом, калием, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, каротином, фитонцидами и флавоноидами.
Большое количество клетчатки и низкая калорийность делают сельдерей продуктом с отрицательной калорийностью. Это значит, что организм получает из сельдерея меньше энергии, чем затрачивает на его усвоение. Салат из сельдерея помогает справиться с чувством голода и дает заряд энергии на весь день.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить детокс-коктейль с сельдереем. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из курицы с сельдереем.
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