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Рецепт полезного яблочного салата с сельдереем и сыром

Такой салат богат железом и кальцием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Салат с яблоками и сельдереем
Салат с яблоками и сельдереем
Фото: Pixabay

Этот осенний салат состоит исключительно из полезных ингредиентов: сельдерея, зеленых яблок, твердого сыра и сметаны.

Смотрите видео, как выбрать самые вкусные и полезные яблоки:

Готовится он быстро, но при этом вкусный, сытный и полезный. Рецепт от Даши Малаховой.

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Салат с яблоками, сельдереем и сыром

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 зеленых яблока
  • 1/2 корня сельдерея
  • 100 г твердого сыра
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. сметаны
  • Черный перец
  • Листья сельдерея – для подачи

Способ приготовления:

  1. Удалите сердцевину из яблок и нарежьте фрукты кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
  2. Очищенный корень сельдерея и сыр нарежьте такими же кубиками, как и яблоки.
  3. Смешайте сыр, сельдерей, яблоки и заправьте сметаной.
  4. На тарелку выложите листья сельдерея и салат. Посыпьте черным перцем и подавайте.

Чем полезен сельдерей

Всего один тонкий стебель сельдерея содержит 6-7% от суточной дозы витаминов А и С и большое количество витаминов В1, В2, К и РР. Богат сельдерей и другими полезными веществами: железом, калием, магнием, фосфором, фолиевой кислотой, каротином, фитонцидами и флавоноидами.

Большое количество клетчатки и низкая калорийность делают сельдерей продуктом с отрицательной калорийностью. Это значит, что организм получает из сельдерея меньше энергии, чем затрачивает на его усвоение. Салат из сельдерея помогает справиться с чувством голода и дает заряд энергии на весь день.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить детокс-коктейль с сельдереем. "Сегодня" также делились рецептом крем-супа из курицы с сельдереем.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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