Рецепт полезного завтрака: диетические блины из гречневой муки

Диетические блины из гречневой муки и свеклы от Светланы Фус

Диетические гречневые блины Фото: Depositphotos

Диетические блины на кефире – идеальный вариант для полезного завтрака. Светлана Фус, специалист по питанию, поделилась рецептом безглютеновых блинов из гречневой муки. Она готовит их с добавлением свеклы.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

"Свекла является натуральным красителем, так что волшебство насыщенного цвета имеет исключительно натуральную природу – никаких искусственных красителей!, – написала диетолог в своем Instagram.

Чтобы приготовить гречневую муку, нужно просто перемолоть в кофемолке гречку; для толстых блинчиков потребуется немного больше муки.

Диетические блины на кефире из гречневой муки

Ингредиенты:

Свекла – 280 г

Яйцо – 1 шт.

Кефир – 100 мл

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Мука гречневая – 80 г

Соль – щепотка

Цедра половины апельсина

Ягоды, йогурт или сметана – для подачи

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Рецепт приготовления:

Свеклу испечь или отварить. Очистить от кожуры и пюрировать. Добавить к пюре кефир, разрыхлитель, гречневую муку, соль, цедру и хорошо перемешать. Нагреть сковороду (лучше с антипригарным покрытием). Смазать маслом. Выложить в нее порцию теста, чтобы получился блинчик размером примерно 8-10 см в диаметре, и печь по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне. Подавать диетические блинчики с ягодами, натуральным йогуртом или сметаной.

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