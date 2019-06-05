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Рецепт полезного завтрака: диетические блины из гречневой муки

Диетические блины из гречневой муки и свеклы от Светланы Фус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:11
Диетические гречневые блины
Диетические гречневые блины
Фото: Depositphotos

Диетические блины на кефире – идеальный вариант для полезного завтрака. Светлана Фус, специалист по питанию, поделилась рецептом безглютеновых блинов из гречневой муки. Она готовит их с добавлением свеклы.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

"Свекла является натуральным красителем, так что волшебство насыщенного цвета имеет исключительно натуральную природу – никаких искусственных красителей!, – написала диетолог в своем Instagram.

Чтобы приготовить гречневую муку, нужно просто перемолоть в кофемолке гречку; для толстых блинчиков потребуется немного больше муки.

Диетические блины на кефире из гречневой муки

Ингредиенты:

  • Свекла – 280 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кефир – 100 мл
  • Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • Мука гречневая – 80 г
  • Соль – щепотка
  • Цедра половины апельсина
  • Ягоды, йогурт или сметана – для подачи

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Рецепт приготовления:

  1. Свеклу испечь или отварить. Очистить от кожуры и пюрировать.
  2. Добавить к пюре кефир, разрыхлитель, гречневую муку, соль, цедру и хорошо перемешать.
  3. Нагреть сковороду (лучше с антипригарным покрытием). Смазать маслом. Выложить в нее порцию теста, чтобы получился блинчик размером примерно 8-10 см в диаметре, и печь по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
  4. Подавать диетические блинчики с ягодами, натуральным йогуртом или сметаной.

Напомним, ранее мы делились рецептом американских оладий для завтрака от Найджелы Лоусон. "Сегодня" также писали, как приготовить диетические банановые блины из трех ингредиентов.

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Источник: Сегодня
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