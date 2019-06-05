Рецепт полезного завтрака: диетические блины из гречневой муки
Диетические блины из гречневой муки и свеклы от Светланы Фус
Диетические блины на кефире – идеальный вариант для полезного завтрака. Светлана Фус, специалист по питанию, поделилась рецептом безглютеновых блинов из гречневой муки. Она готовит их с добавлением свеклы.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
"Свекла является натуральным красителем, так что волшебство насыщенного цвета имеет исключительно натуральную природу – никаких искусственных красителей!, – написала диетолог в своем Instagram.
Чтобы приготовить гречневую муку, нужно просто перемолоть в кофемолке гречку; для толстых блинчиков потребуется немного больше муки.
Диетические блины на кефире из гречневой муки
Ингредиенты:
- Свекла – 280 г
- Яйцо – 1 шт.
- Кефир – 100 мл
- Разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- Мука гречневая – 80 г
- Соль – щепотка
- Цедра половины апельсина
- Ягоды, йогурт или сметана – для подачи
Рецепт приготовления:
- Свеклу испечь или отварить. Очистить от кожуры и пюрировать.
- Добавить к пюре кефир, разрыхлитель, гречневую муку, соль, цедру и хорошо перемешать.
- Нагреть сковороду (лучше с антипригарным покрытием). Смазать маслом. Выложить в нее порцию теста, чтобы получился блинчик размером примерно 8-10 см в диаметре, и печь по 2-3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Подавать диетические блинчики с ягодами, натуральным йогуртом или сметаной.
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