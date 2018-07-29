Рецепт полезного завтрака: фриттата с грибами, помидорами и шпинатом

Настоящая фриттата запекается в духовке

Фриттата с зеленью Фото: depositphotos.com

Фриттату готовят из куриных яиц с добавлением различных ингредиентов. В отличие от классического французского омлета, начинку в это блюдо добавляют во время жарки, а не заворачивают в готовый омлет.

Неотъемлемой составляющей фриттаты является сыр. Для приготовления лучше всего использовать чеддер или пармезан.

Фриттата с томатами, грибами и шпинатом

Ингредиенты:

2 яйца

100 г шпината

6 шампиньонов

4 помидора

оливковое масло

соль, перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Разрежьте помидоры на четыре части, шампиньоны – пополам. В жаропрочную форму выложите томаты и грибы, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Отправьте в разогретую до 180 °С градусов духовку на 8 минут. Тем временем залейте шпинат кипятком. Достаньте форму и добавьте в нее шпинат. Взбейте яйца с перцем и солью и залейте этой смесью овощи. Отправьте в духовку и запекайте еще в течение 10 минут. За пару минут до готовности можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также сообщали, что в Бельгии приготовили рекордный омлет из 10 000 яиц.

Смотрите видео, как приготовить омлет на сметаны с сыром: