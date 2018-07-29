Рецепт полезного завтрака: фриттата с грибами, помидорами и шпинатом
Настоящая фриттата запекается в духовке
Фриттату готовят из куриных яиц с добавлением различных ингредиентов. В отличие от классического французского омлета, начинку в это блюдо добавляют во время жарки, а не заворачивают в готовый омлет.
Неотъемлемой составляющей фриттаты является сыр. Для приготовления лучше всего использовать чеддер или пармезан.
Фриттата с томатами, грибами и шпинатом
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 100 г шпината
- 6 шампиньонов
- 4 помидора
- оливковое масло
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Разрежьте помидоры на четыре части, шампиньоны – пополам.
- В жаропрочную форму выложите томаты и грибы, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
- Отправьте в разогретую до 180 °С градусов духовку на 8 минут.
- Тем временем залейте шпинат кипятком. Достаньте форму и добавьте в нее шпинат.
- Взбейте яйца с перцем и солью и залейте этой смесью овощи.
- Отправьте в духовку и запекайте еще в течение 10 минут. За пару минут до готовности можно посыпать тертым сыром.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также сообщали, что в Бельгии приготовили рекордный омлет из 10 000 яиц.
Смотрите видео, как приготовить омлет на сметаны с сыром:
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Источник: "Сегодня"