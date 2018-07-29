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Рецепт полезного завтрака: фриттата с грибами, помидорами и шпинатом

Настоящая фриттата запекается в духовке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Фриттата с зеленью Фото: depositphotos.com
Фриттата с зеленью Фото: depositphotos.com

Фриттату готовят из куриных яиц с добавлением различных ингредиентов. В отличие от классического французского омлета, начинку в это блюдо добавляют во время жарки, а не заворачивают в готовый омлет.

Неотъемлемой составляющей фриттаты является сыр. Для приготовления лучше всего использовать чеддер или пармезан.

Фриттата с томатами, грибами и шпинатом

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г шпината
  • 6 шампиньонов
  • 4 помидора
  • оливковое масло
  • соль, перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:

  1. Разрежьте помидоры на четыре части, шампиньоны – пополам.
  2. В жаропрочную форму выложите томаты и грибы, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу.
  3. Отправьте в разогретую до 180 °С градусов духовку на 8 минут.
  4. Тем временем залейте шпинат кипятком. Достаньте форму и добавьте в нее шпинат.
  5. Взбейте яйца с перцем и солью и залейте этой смесью овощи.
  6. Отправьте в духовку и запекайте еще в течение 10 минут. За пару минут до готовности можно посыпать тертым сыром.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептом вкусного омлета с помидорами. Мы также сообщали, что в Бельгии приготовили рекордный омлет из 10 000 яиц

Смотрите видео, как приготовить омлет на сметаны с сыром:

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Источник: "Сегодня"
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