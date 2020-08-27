Рецепт полезного завтрака от Кортни Кардашьян, который подарит вам длительное чувство сытости

Старшая сестра Ким Кардашьян предложила приготовить йогуртовый боул с фруктами

Ищете новую идею для завтрака? Кортни Кардашьян на своем сайте Poosh решила поделиться рецептом полезного боула со свежими фруктами, семенами чиа, кокосовым йогуртом и домашними имбирными мюсли.

Семена чиа улучшают пищеварение и являются хорошим источником белка. Добавляя их в йогурт, вы дольше сохраняете чувство сытости. Кокосовый йогурт – отличная альтернатива молочным продуктам, но и натуральный греческий йогурт – тоже полезный выбор.

Летние фрукты и ягоды богаты антиоксидантами, которые защищают нас от вредного воздействия окружающей среды. Имбирь обладает противовоспалительным действием, налаживает пищеварение и повышает иммунитет.

Йогуртовый боул с фруктами от Кортни Кардашьян

Фото: poosh.com

Время приготовления:

50 минут

Ингредиенты:

Для боула:

1/2 стакана кокосового йогурта

1/2 стакана летних фруктов или ягод

1 чайная ложка семян чиа

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Для имбирных мюсли:

4 стакана овсянки без глютена

1 чайная ложка мелкозернистой соли

1/2 чайной ложки корицы

1 1/2 стакана сырых орехов пекан/грецких орехов

1 чайная ложка молотого имбиря

1/2 стакана кленового сиропа

1 чайная ложка ванильной эссенции

1/2 стакана растопленного кокосового масла

Фото: poosh.com

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 210 ºС. В большую миску насыпьте овсянку, соль, корицу, орехи (или семечки) и молотый имбирь. Перемешайте. Добавьте в миску кленовый сироп, ваниль и кокосовое масло (растопленное). Перемешайте, чтобы хлопья равномерно покрылись этой смесью. Выстелите противень пергаментной бумагой. Равномерно распределите овсяные хлопья лопаткой или ложкой. (Надавите на овсяные хлопья лопаткой, чтобы получить большие кусочки мюсли.) Запекайте 8 минут. Выньте из духовки и аккуратно переверните гранолу на противне. Верните мюсли обратно в духовку и готовьте еще 8-11 минут. Выньте мюсли из духовки и дайте остыть в течение 20 минут. Смешайте семена чиа с кокосовым йогуртом и посыпьте свежими фруктами и мюсли. Наслаждайтесь!

На заметку

Для версии без орехов замените орехи пекан или грецкие орехи семенами подсолнечника или тыквы. Для боула можно использовать чернику, клубнику или любые другие ягоды или фрукты, которые вы предпочитаете.

Смотрите видео с рецептом завтрака от диетолога:

Напомним, ранее мы делились рецептами лучших завтраков с семенами чиа.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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