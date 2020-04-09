Рецепт полезного завтрака: смузи-боул с бананом, ягодами и мюсли

Готовим вкусный завтрак из замороженных ягод

Смузи-боул практически ничем не отличается от обычного смузи, кроме подачи. Этот завтрак богат витамином С и содержит мало калорий. Он наполнит вас энергией на весь день.

Приготовление занимает менее пяти минут, что позволит вам потратить дополнительное время на декор блюда. Мы советуем украсить смузи-боул свежими ягодами, мюсли и тыквенными семечками, но вы можете выбирать топпинги на свой вкус.

Смузи-боул с ягодами и бананом

Смузи-боул с ягодами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

265 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для основы:

1 чашка миндального молока

1/2 замороженного банана

1 чашка замороженного ягодного микса

1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)

Для топпинга:

1/3 чашки черники

1/4 чашки малины

2 столовые ложки мюсли

1 чайная ложка тыквенных семечек

1/4 чашки ежевики

Способ приготовления:

Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы. Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками. Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.

На заметку

Этот рецепт можно сделать безлактозным, исключив обезжиренный греческий йогурт.

Смотрите видео, как сделать фруктовые смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Мы также рассказывали, как приготовить смузи для похудения со сметаной и фруктами.

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