Рецепт полезного завтрака: смузи-боул с бананом, ягодами и мюсли
Готовим вкусный завтрак из замороженных ягод
Смузи-боул практически ничем не отличается от обычного смузи, кроме подачи. Этот завтрак богат витамином С и содержит мало калорий. Он наполнит вас энергией на весь день.
Приготовление занимает менее пяти минут, что позволит вам потратить дополнительное время на декор блюда. Мы советуем украсить смузи-боул свежими ягодами, мюсли и тыквенными семечками, но вы можете выбирать топпинги на свой вкус.
Смузи-боул с ягодами и бананом
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 265 ккал на порцию
Ингредиенты:
Для основы:
- 1 чашка миндального молока
- 1/2 замороженного банана
- 1 чашка замороженного ягодного микса
- 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)
Для топпинга:
- 1/3 чашки черники
- 1/4 чашки малины
- 2 столовые ложки мюсли
- 1 чайная ложка тыквенных семечек
- 1/4 чашки ежевики
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Способ приготовления:
- Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы.
- Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками.
- Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.
На заметку
Этот рецепт можно сделать безлактозным, исключив обезжиренный греческий йогурт.
Смотрите видео, как сделать фруктовые смузи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Мы также рассказывали, как приготовить смузи для похудения со сметаной и фруктами.
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