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Рецепт полезного завтрака: смузи-боул с бананом, ягодами и мюсли

Готовим вкусный завтрак из замороженных ягод

Ирина Павлина
Сегодня, 09:02

Смузи-боул практически ничем не отличается от обычного смузи, кроме подачи. Этот завтрак богат витамином С и содержит мало калорий. Он наполнит вас энергией на весь день.

Приготовление занимает менее пяти минут, что позволит вам потратить дополнительное время на декор блюда. Мы советуем украсить смузи-боул свежими ягодами, мюсли и тыквенными семечками, но вы можете выбирать топпинги на свой вкус.

Смузи-боул с ягодами и бананом

Смузи-боул с ягодами
Смузи-боул с ягодами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 265 ккал на порцию

Ингредиенты:

Для основы:

  • 1 чашка миндального молока
  • 1/2 замороженного банана
  • 1 чашка замороженного ягодного микса
  • 1 столовая ложка обезжиренного греческого йогурта (по желанию)

Для топпинга:

  • 1/3 чашки черники
  • 1/4 чашки малины
  • 2 столовые ложки мюсли
  • 1 чайная ложка тыквенных семечек
  • 1/4 чашки ежевики

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Способ приготовления:

  1. Взбейте в блендере миндальное молоко, замороженный банан, замороженные ягоды и обезжиренный греческий йогурт до получения однородной массы.
  2. Вылейте смузи в маленькую миску и украсьте ягодами, мюсли и семечками.
  3. Подавайте смузи-боул сразу после приготовления.

На заметку

Этот рецепт можно сделать безлактозным, исключив обезжиренный греческий йогурт.

Смотрите видео, как сделать фруктовые смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить зеленый смузи-боул. Мы также рассказывали, как приготовить смузи для похудения со сметаной и фруктами.

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Источник: Сегодня
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