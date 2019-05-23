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Рецепт полезного завтрака: яичница-болтунья по-средиземноморски

Скрэмбл с овощами – отличное начало дня

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:58
Болтунья с овощами и тостами
Болтунья с овощами и тостами
Фото: freepik.com

Яичница-болтунья со шпинатом, сыром и овощами – это вкусное и не слишком сложное блюдо. Если вы измельчите овощи, сыр и зелень накануне, то утром потратите на него буквально пять минут. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.

Смотрите видео, как приготовить идеальный омлет:

Яйца-скрэмбл в средиземноморском стиле

Ингредиенты:

  • 2 больших яйца 
  • 1/8 чайной ложки соли 
  • 1/2 ст.л. ложки оливкового масла 
  • Щепотка хлопьев красного перца 
  • 1/2 стакана листьев шпината 
  • Половинка вяленого помидора, мелко нарезанного
  • 1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца 
  • 1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи 
  • Свежемолотый черный перец 
  • Измельченная свежая петрушка 
  • Поджаренный хлеб – для подачи

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Рецепт приготовления:

  1. Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.
  2. Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.
  3. Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.
  4. Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".
  5. Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить пирог из теста фило с бараниной и шпинатом. Кроме этого, мы делились рецептом классического яичного салата.

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Источник: Сегодня
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