Рецепт полезного завтрака: яичница-болтунья по-средиземноморски
Скрэмбл с овощами – отличное начало дня
Яичница-болтунья со шпинатом, сыром и овощами – это вкусное и не слишком сложное блюдо. Если вы измельчите овощи, сыр и зелень накануне, то утром потратите на него буквально пять минут. Приготовить яйца-скрэмбл можно на сковороде или в мультиварке.
Смотрите видео, как приготовить идеальный омлет:
Яйца-скрэмбл в средиземноморском стиле
Ингредиенты:
- 2 больших яйца
- 1/8 чайной ложки соли
- 1/2 ст.л. ложки оливкового масла
- Щепотка хлопьев красного перца
- 1/2 стакана листьев шпината
- Половинка вяленого помидора, мелко нарезанного
- 1 ч.л. ложка мелко нарезанного запеченного сладкого перца
- 1 столовая ложка тертого сыра пармезан + для подачи
- Свежемолотый черный перец
- Измельченная свежая петрушка
- Поджаренный хлеб – для подачи
Рецепт приготовления:
- Взбить яйца и соль в небольшой миске с помощью вилки.
- Разогреть оливковое масло в средней сковороде. Добавить острый красный перец и шпинат и готовить, пока шпинат не завянет, периодически помешивая.
- Добавить вяленые помидоры и сладкий перец. Готовить еще 30 секунд, помешивая.
- Добавить взбитые яйца и жарить, постоянно помешивая, пока яйца не "схватятся".
- Снять с огня, добавить пармезан, перемешать и переложить все на тарелку. Посыпать молотым перцем и зеленью петрушки. Подавать яичницу вместе с тостами.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить пирог из теста фило с бараниной и шпинатом. Кроме этого, мы делились рецептом классического яичного салата.
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Источник: Сегодня