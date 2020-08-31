Рецепт полезного зеленого смузи от Синди Кроуфорд
Супермодель поделилась рецептом напитка, с которого начинает свой день
Синди Кроуфорд известна не только своей карьерой модели, но и пристрастием к здоровому образу жизни. Недавно она поделилась в Instagram рецептом полезного зеленого смузи.
"Начинаю свое утро! Вот мой любимый домашний рецепт смузи, возможно, вы захотите его попробовать", – подписала снимок супермодель.
Зеленый смузи от Синди Кроуфорд
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 1/2 стакана миндального молока
- 1/3 замороженного банана
- 1 стакан свежего шпината
- 10 листиков мяты
- 1 ч.л. протеина
- 2 ч.л. Superelexir Greens от WelleCo
- Щепотка какао
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
- Полученную смесь перелейте в стакан и посыпьте какао.
- Наслаждайтесь!
На заметку
Superelexir Greens – это БАД от супермодели Эль Макферсон, который состоит из 45 ингредиентов. Куркумин снимает воспаления и борется с вирусами, грибы шиитаке укрепляют иммунитет, Омега-3 питает кожу изнутри, асаи и лепестки розы повышают эластичность, предотвращают появление пигментации и обладают anti-age эффектом.
Этот ингредиент можно заменить порошком матча или спирулиной или просто исключить.
Смотрите видео о пользе и вреде смузи:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить черный смузи с активированным углем.
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