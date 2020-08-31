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Рецепт полезного зеленого смузи от Синди Кроуфорд

Сегодня, 10:24

Супермодель поделилась рецептом напитка, с которого начинает свой день

Синди Кроуфорд известна не только своей карьерой модели, но и пристрастием к здоровому образу жизни. Недавно она поделилась в Instagram рецептом полезного зеленого смузи.

"Начинаю свое утро! Вот мой любимый домашний рецепт смузи, возможно, вы захотите его попробовать", – подписала снимок супермодель.

Зеленый смузи от Синди Кроуфорд

Модель Синди Кроуфорд пьем смузи по утрам
Модель Синди Кроуфорд пьем смузи по утрам
Фото: instagram.com/cindycrawford

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1/2 стакана миндального молока
  • 1/3 замороженного банана
  • 1 стакан свежего шпината
  • 10 листиков мяты
  • 1 ч.л. протеина
  • 2 ч.л. Superelexir Greens от WelleCo
  • Щепотка какао

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Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции.
  2. Полученную смесь перелейте в стакан и посыпьте какао.
  3. Наслаждайтесь!

На заметку

Superelexir Greens – это БАД от супермодели Эль Макферсон, который состоит из 45 ингредиентов. Куркумин снимает воспаления и борется с вирусами, грибы шиитаке укрепляют иммунитет, Омега-3 питает кожу изнутри, асаи и лепестки розы повышают эластичность, предотвращают появление пигментации и обладают anti-age эффектом.

Этот ингредиент можно заменить порошком матча или спирулиной или просто исключить.

Смотрите видео о пользе и вреде смузи:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить черный смузи с активированным углем.

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Источник: Сегодня
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