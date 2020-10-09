Рецепт полезной цельнозерновой галеты с инжиром
Кроме инжира, в начинку добавляются орехи и сливочный сыр
Галета – это открытый французский пирог с ягодами, фруктами или овощами. Мы предлагаем испечь полезную осеннюю галету из цельнозерновой муки с начинкой из инжира, сливочного сыра и орехов.
Галета с инжиром и сливочным сыром
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 186 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г цельнозерновой муки
- 70 г рафинированного подсолнечного масла
- 100 г горячей воды
- 1/2 ч. л. разрыхлытеля
- 2 ст. л. сахара
- Щепотка соли
- 1/2 ч. л. корицы
Для начинки:
- 130 г сливочного сыра
- 1 ст. л. жидкого меда
- 5 шт. свежего инжира
- Горсть грецких орехов
Смотрите видео, как законсервировать инжир на зиму:
Способ приготовления:
- Соединить в миске сухие ингредиенты для теста: муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Перемешать ложкой.
- Влить масло и воду, перемешать ложкой. Затем скатать тесто в шар, обернуть пленкой и отставить в сторону на 15-20 минут.
- Разогреть духовку до 170 градусов и приготовить начинку.
- Для начинки смешать крем-сыр с медом. Инжир помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
- На листе бумаги для выпечки раскатать тесто в корж диаметром 30 см. Распределить по тесту сырно-медовую смесь, отступив от краев примерно на 4 см. Затем сверху на сырную прослойку выложить инжир. Завернуть края теста внутрь.
- Отправить в разогретую духовку примерно на 30-40 минут. Когда галета будет готова, посыпать начинку орехами и запекать еще 5 минут под грилем.
- Достать готовую галету и остудить.
Как подавать галету
Галета хороша как в теплом, так и в холодном виде. Можно полить ее медом, добавить греческий йогурт или шарик мороженого.
Напомним, ранее мы писали, как испечь галету со сливами и корицей, а также делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом.
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