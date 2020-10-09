Рецепт полезной цельнозерновой галеты с инжиром

Кроме инжира, в начинку добавляются орехи и сливочный сыр

Галета – это открытый французский пирог с ягодами, фруктами или овощами. Мы предлагаем испечь полезную осеннюю галету из цельнозерновой муки с начинкой из инжира, сливочного сыра и орехов.

Галета с инжиром и сливочным сыром

Галета с инжиром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

186 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г цельнозерновой муки

70 г рафинированного подсолнечного масла

100 г горячей воды

1/2 ч. л. разрыхлытеля

2 ст. л. сахара

Щепотка соли

1/2 ч. л. корицы

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Для начинки:

130 г сливочного сыра

1 ст. л. жидкого меда

5 шт. свежего инжира

Горсть грецких орехов

Смотрите видео, как законсервировать инжир на зиму:

Способ приготовления:

Соединить в миске сухие ингредиенты для теста: муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Перемешать ложкой. Влить масло и воду, перемешать ложкой. Затем скатать тесто в шар, обернуть пленкой и отставить в сторону на 15-20 минут. Разогреть духовку до 170 градусов и приготовить начинку. Для начинки смешать крем-сыр с медом. Инжир помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной около 0,5 см. На листе бумаги для выпечки раскатать тесто в корж диаметром 30 см. Распределить по тесту сырно-медовую смесь, отступив от краев примерно на 4 см. Затем сверху на сырную прослойку выложить инжир. Завернуть края теста внутрь. Отправить в разогретую духовку примерно на 30-40 минут. Когда галета будет готова, посыпать начинку орехами и запекать еще 5 минут под грилем. Достать готовую галету и остудить.

Как подавать галету

Галета хороша как в теплом, так и в холодном виде. Можно полить ее медом, добавить греческий йогурт или шарик мороженого.

Напомним, ранее мы писали, как испечь галету со сливами и корицей, а также делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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