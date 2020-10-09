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Рецепт полезной цельнозерновой галеты с инжиром

Сегодня, 15:38

Кроме инжира, в начинку добавляются орехи и сливочный сыр

Галета – это открытый французский пирог с ягодами, фруктами или овощами. Мы предлагаем испечь полезную осеннюю галету из цельнозерновой муки с начинкой из инжира, сливочного сыра и орехов.

Галета с инжиром и сливочным сыром

Галета с инжиром
Галета с инжиром
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1,5 часа

Калорийность:

  • 186 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г цельнозерновой муки
  • 70 г рафинированного подсолнечного масла
  • 100 г горячей воды
  • 1/2 ч. л. разрыхлытеля
  • 2 ст. л. сахара
  • Щепотка соли
  • 1/2 ч. л. корицы

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Для начинки:

  • 130 г сливочного сыра
  • 1 ст. л. жидкого меда
  • 5 шт. свежего инжира
  • Горсть грецких орехов

Смотрите видео, как законсервировать инжир на зиму:

Способ приготовления:

  1. Соединить в миске сухие ингредиенты для теста: муку, сахар, разрыхлитель, соль и корицу. Перемешать ложкой.
  2. Влить масло и воду, перемешать ложкой. Затем скатать тесто в шар, обернуть пленкой и отставить в сторону на 15-20 минут.
  3. Разогреть духовку до 170 градусов и приготовить начинку.
  4. Для начинки смешать крем-сыр с медом. Инжир помыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной около 0,5 см.
  5. На листе бумаги для выпечки раскатать тесто в корж диаметром 30 см. Распределить по тесту сырно-медовую смесь, отступив от краев примерно на 4 см. Затем сверху на сырную прослойку выложить инжир. Завернуть края теста внутрь.
  6. Отправить в разогретую духовку примерно на 30-40 минут. Когда галета будет готова, посыпать начинку орехами и запекать еще 5 минут под грилем.
  7. Достать готовую галету и остудить.

Как подавать галету

Галета хороша как в теплом, так и в холодном виде. Можно полить ее медом, добавить греческий йогурт или шарик мороженого.

Напомним, ранее мы писали, как испечь галету со сливами и корицей, а также делились рецептом галеты с помидорами, сыром и базиликом.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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