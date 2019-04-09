Рецепт полезной "пиццы" без теста от Марины Боржемской-Узелковой

Вместо теста фитнес-тренер советует использовать измельченное куриное филе

Марина Боржемская-Узелкова Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Известный украинский фитнес-тренер Марина Боржемская-Узелкова поделилась рецептом полезной "пиццы" без теста. Ее основа – это лепешка из куриного филе, соус – нежирный йогурт, а начинка – овощи и сыр. Марина рекомендует подавать это блюдо на обед вместе с салатом.

Полезная "пицца" от Марины Узелковой

Пицца без теста с овощами и сыром Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Ингредиенты:

1 шт. грудки куриной (или индюшки)

2 яйца

100 г брокколи

Половинка болгарского перца (можно замороженного)

Шпинат свежий или зелень

Лук желтый или красный – несколько колец

50 г тертого сыра (желательно до 45%жирности)

3 ст.л йогурта натурального нежирного

Соль, перец

1 ч.л. оливкового (или растительного) масла

Рецепт приготовления:

Грудки нарезать кубиками и измельчить в блендере до однородной массы. Посолить, поперчить. Добавить 1 ч.л. масла и яйца. Соцветия брокколи руками разделить на веточки, перец нарезать. Сыр натереть на терке. Духовку нагреть до 180 С. Противень или форму застелить пергаментом, выложить куриную массу и запекать 10-15 минут. Далее вынуть куриную основу из духовки, намазать йогуртом. Посыпать сыром и добавить овощи, немного посолить. Вернуть в духовку на 10 минут. Достать пиццу, украсить зеленью или шпинатом.

Напомним, ранее Марина Узелкова назвала главные причины, которые мешают похудеть. Тренер также поделилась упражнениями для красивых рук.

Смотрите видео, как приготовить пиццу на хлебе за 5 минут:

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