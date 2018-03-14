Рецепт полезной выпечки: банановый кекс с орехами и сухофруктами

Сегодня, 11:00

Часть меда в рецепте заменяется сахаром

Банановый кекс с орехами Фото: Getty
Банановый кекс с орехами Фото: Getty

Этот банановый кекс быстро готовится, получается мягким и ароматным. Подавайте его вместе с чаем или чашечкой свежесваренного какао.

Банановый кекс с грецкими орехами и финиками

Ингредиенты:

  • 225 г муки
  • 0,5 ст.л. молотой корицы
  • 175 г мягкого сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 3 ст.л. меда
  • 2 яйца
  • 2 банана
  • 100-150 г фиников без косточек
  • 50-100 г поджаренных грецких орехов

Рецепт приготовления:

1. Духовку разогреть до 160 С. Смазать маслом прямоугольную форму 20х30 см.

2. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром, добавить мед и яйца. Если мед слишком густой, растопите его на водяной бане или в микроволновке.

3. Добавить пюре из спелых бананов.

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4. Всыпать просеянную муку и молотую корицу, хорошо перемешать. В тесто добавить нарезанные орехи и мелко нарезанные финики, еще раз перемешать.

5. Переложить тесто в подготовленную форму и выпекать 30-40 минут. Готовность кекса проверить зубочисткой.

6. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусностей, которые можно приготовить из переспевших бананов. Мы также писали, как заморозить бананы в домашних условиях.

Смотрите видео, как в Украине выращивают бананы и ананасы:
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Источник:

"Сегодня"

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