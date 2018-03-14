Рецепт полезной выпечки: банановый кекс с орехами и сухофруктами
Часть меда в рецепте заменяется сахаром
Этот банановый кекс быстро готовится, получается мягким и ароматным. Подавайте его вместе с чаем или чашечкой свежесваренного какао.
Банановый кекс с грецкими орехами и финиками
Ингредиенты:
- 225 г муки
- 0,5 ст.л. молотой корицы
- 175 г мягкого сливочного масла
- 100 г сахара
- 3 ст.л. меда
- 2 яйца
- 2 банана
- 100-150 г фиников без косточек
- 50-100 г поджаренных грецких орехов
Рецепт приготовления:
1. Духовку разогреть до 160 С. Смазать маслом прямоугольную форму 20х30 см.
2. Мягкое сливочное масло растереть с сахаром, добавить мед и яйца. Если мед слишком густой, растопите его на водяной бане или в микроволновке.
3. Добавить пюре из спелых бананов.
4. Всыпать просеянную муку и молотую корицу, хорошо перемешать. В тесто добавить нарезанные орехи и мелко нарезанные финики, еще раз перемешать.
5. Переложить тесто в подготовленную форму и выпекать 30-40 минут. Готовность кекса проверить зубочисткой.
6. Перед подачей остудить и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" делился рецептами вкусностей, которые можно приготовить из переспевших бананов. Мы также писали, как заморозить бананы в домашних условиях.
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