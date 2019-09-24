Рецепт полезных яичных маффинов с брокколи

Оригинальные маффины с брокколи, которые понравятся даже ребенку

Маффины с брокколи Фото: Depositphotos

Маффины могут быть не только сладкими, но и закусочными. Мы предлагаем приготовить яичные кексы с брокколи. Это отличный завтрак для всей семьи, сытный и полезный.

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Соцветия брокколи в рецепте добавляются в формочки целиком, но вы можете разрезать их на более мелкие кусочки.

Яичные маффины с брокколи

Калорийность:

100 ккал на 100 г

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

400 г замороженных соцветий брокколи

8 яиц

4 ст. л. муки

1 стакан молока

1 пучок свежей зелени

Масло сливочное – для смазывания формочек

Соль морская и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой. Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте. Формочки для запекания смажьте сливочным маслом. Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи. Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.

Совет: в маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.

Чем полезна брокколи для здоровья

Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.

В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.

Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.

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