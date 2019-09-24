Рецепт полезных яичных маффинов с брокколи
Оригинальные маффины с брокколи, которые понравятся даже ребенку
Маффины могут быть не только сладкими, но и закусочными. Мы предлагаем приготовить яичные кексы с брокколи. Это отличный завтрак для всей семьи, сытный и полезный.
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Соцветия брокколи в рецепте добавляются в формочки целиком, но вы можете разрезать их на более мелкие кусочки.
Яичные маффины с брокколи
Калорийность:
- 100 ккал на 100 г
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 400 г замороженных соцветий брокколи
- 8 яиц
- 4 ст. л. муки
- 1 стакан молока
- 1 пучок свежей зелени
- Масло сливочное – для смазывания формочек
- Соль морская и перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой.
- Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
- Формочки для запекания смажьте сливочным маслом.
- Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи.
- Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.
Совет: в маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.
Чем полезна брокколи для здоровья
- Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.
- В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.
- Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.
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Источник: Сегодня