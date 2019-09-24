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Рецепт полезных яичных маффинов с брокколи

Оригинальные маффины с брокколи, которые понравятся даже ребенку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:59
Маффины с брокколи
Маффины с брокколи
Фото: Depositphotos

Маффины могут быть не только сладкими, но и закусочными. Мы предлагаем приготовить яичные кексы с брокколи. Это отличный завтрак для всей семьи, сытный и полезный.

Смотрите видео, как приготовить омлет с плавленым сыром:

Соцветия брокколи в рецепте добавляются в формочки целиком, но вы можете разрезать их на более мелкие кусочки.

Яичные маффины с брокколи

Калорийность:

  • 100 ккал на 100 г

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 400 г замороженных соцветий брокколи
  • 8 яиц
  • 4 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 1 пучок свежей зелени
  • Масло сливочное – для смазывания формочек
  • Соль морская и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Брокколи отварите в подсоленной воде в течение 5 минут. Откиньте на дуршлаг и обдайте ледяной водой.
  2. Яйца взбейте с молоком, просейте муку, добавьте мелко нарезанную зелень, посолите, поперчите. Хорошо перемешайте.
  3. Формочки для запекания смажьте сливочным маслом.
  4. Столовой ложкой выложите тесто и в серединку вставьте соцветие брокколи.
  5. Выпекайте при 180° C в течение 15 минут или до готовности.

Совет: в маффины можно добавить сыр – твердый или брынзу.

Чем полезна брокколи для здоровья

  • Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.
  • В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.
  • Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить киш с брокколи и лососем. "Сегодня" также делились рецептом кролика с брокколи в сметане.

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Источник: Сегодня
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