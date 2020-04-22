Рецепт полпеттоне с начинкой из ветчины и сыра
Готовим итальянский мясной рулет в духовке
Полпеттоне по-итальянски значит "большая котлета". Этот вкуснейший мясной рулет из фарша очень прост в приготовлении.
Мы расскажем, как сделать полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром. Чтобы рулет оставался сочным, его нужно завернуть в тонкие полоски бекона.
Полпеттоне с ветчиной и сыром
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 211 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для рулета:
- 500 г фарша индейки
- 200 г сырых домашних колбасок
- 200 г вареной колбасы
- 1 яйцо
- 75 г черствого белого хлеба
- 125 мл молока
- 50 г пармезана
- Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу
- 150 г бекона – для заворачивания
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Для начинки:
- 100 г сырокопченой ветчины
- 100 г твердого сыра
Способ приготовления:
- Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке.
- В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности.
- На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру.
- Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 С духовку. Запекать 50 минут.
- Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.
Полезный совет
Колбаски в рецепте можно заменить свиным фаршем.
Смотрите видео, как сделать маффины из куриного фарша:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.
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Источник: Сегодня