Рецепт полпеттоне с начинкой из ветчины и сыра

Готовим итальянский мясной рулет в духовке

Полпеттоне по-итальянски значит "большая котлета". Этот вкуснейший мясной рулет из фарша очень прост в приготовлении.

Мы расскажем, как сделать полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром. Чтобы рулет оставался сочным, его нужно завернуть в тонкие полоски бекона.

Полпеттоне с ветчиной и сыром

Полпеттоне из индейки Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для рулета:

500 г фарша индейки

200 г сырых домашних колбасок

200 г вареной колбасы

1 яйцо

75 г черствого белого хлеба

125 мл молока

50 г пармезана

Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу

150 г бекона – для заворачивания

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Для начинки:

100 г сырокопченой ветчины

100 г твердого сыра

Способ приготовления:

Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке. В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности. На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру. Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 С духовку. Запекать 50 минут. Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.

Полезный совет

Колбаски в рецепте можно заменить свиным фаршем.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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