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Рецепт полпеттоне с начинкой из ветчины и сыра

Готовим итальянский мясной рулет в духовке

Ирина Павлина
Сегодня, 12:04

Полпеттоне по-итальянски значит "большая котлета". Этот вкуснейший мясной рулет из фарша очень прост в приготовлении.

Мы расскажем, как сделать полпеттоне из индейки с ветчиной и сыром. Чтобы рулет оставался сочным, его нужно завернуть в тонкие полоски бекона.

Полпеттоне с ветчиной и сыром

Полпеттоне из индейки
Полпеттоне из индейки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 211 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для рулета:

  • 500 г фарша индейки
  • 200 г сырых домашних колбасок
  • 200 г вареной колбасы
  • 1 яйцо
  • 75 г черствого белого хлеба
  • 125 мл молока
  • 50 г пармезана
  • Соль, черный молотый перец, мускатный орех – по вкусу
  • 150 г бекона – для заворачивания

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Для начинки:

  • 100 г сырокопченой ветчины
  • 100 г твердого сыра

Способ приготовления:

  1. Разрезать хлеб на кусочки и замочить в молоке. Вареную колбасу нарезать мелкими кубиками. Пармезан натереть на мелкой терке.
  2. В миске соединить фарш индейки с выпотрошенными домашними колбасками. Сюда же добавить нарезанную колбасу, отжатый от молока хлеб, яйцо и пармезан. Посолить, поперчить, добавить щепотку тертого мускатного ореха и перемешать до однородности.
  3. На пергаментную бумагу выложить получившуюся массу и разровнять руками так, чтобы получился прямоугольник. Немного примять. Сверху выложить нарезанную ветчину, а на нее – тертый твердый сыр, отступив от краев по сантиметру.
  4. Аккуратно, но плотно свернуть рулет, помогая себе бумагой. Хорошо слепить края, а затем покрыть поверхность беконом. Плотно завернуть рулет в бумагу и закрутить края, как у конфеты. Поместить мясной рулет в разогретую до 200 С духовку. Запекать 50 минут.
  5. Достать рулет, освободить его от бумаги и поместить в духовку еще на 10 минут на гриль. Достать, немного остудить и разрезать на кусочки толщиной около 1 см.

Полезный совет

Колбаски в рецепте можно заменить свиным фаршем.

Смотрите видео, как сделать маффины из куриного фарша:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить куриный рулет с морковью. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом рулета с болгарским перцем и сыром.

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Источник: Сегодня
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