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Рецепт постного овсяного печенья с орехами и сухофруктами

Вкусная выпечка без масла и яиц к чаю

Ирина Павлина
Сегодня, 17:51

Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Это не только отказ от скоромных продуктов, но и от сладкого. Тем не менее, даже в дни поста можно побаловать себя чем-нибудь вкусным, например, овсяным печеньем с орехами и сухофруктами.

Если вы сомневаетесь, будет ли выпечка без яиц и даже без пшеничной муки держать форму, то спешит успокоить: с этой функцией отлично справится банан, который содержит большое количество крахмала.

Постное овсяное печенье в духовке

Банановое печенье постное
Банановое печенье постное
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Калорийность:

  • 338 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 2 банана
  • 75 г грецких орехи
  • Щепотка соли
  • Щепотка корицы
  • 170 г овсяных хлопьев
  • 100 г смеси сухофруктов

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Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 170 °С.
  2. Подготовьте противень, застелив его бумагой для выпечки.
  3. Нарежьте сухофрукты и грецкие орехи кусочками размером с изюм.
  4. Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой в пюре.
  5. Добавьте овсяные хлопья, измельченные орехи и сухофрукты, корицу, щепотку соли и перемешайте.
  6. Из полученного теста сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень и слегка приплюсните ладонью. Выпекайте 20 минут.
  7. Готовое печенье можно по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.

Полезный совет

Для печенья лучше всего использовать мягкие, уже начинающие темнеть бананы. А чтобы выпечка получилась ароматнее, предварительно поджарьте грецкие орехи на сухой сковороде.

Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:

Напомним, ранее мы писали, как сделать постные плюшки с изюмом и корицей.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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