Рецепт постного овсяного печенья с орехами и сухофруктами
Вкусная выпечка без масла и яиц к чаю
Великий пост в 2020 году пройдет со 2 марта по 18 апреля. Это не только отказ от скоромных продуктов, но и от сладкого. Тем не менее, даже в дни поста можно побаловать себя чем-нибудь вкусным, например, овсяным печеньем с орехами и сухофруктами.
Если вы сомневаетесь, будет ли выпечка без яиц и даже без пшеничной муки держать форму, то спешит успокоить: с этой функцией отлично справится банан, который содержит большое количество крахмала.
Постное овсяное печенье в духовке
Время приготовления:
- 45 минут
Калорийность:
- 338 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 2 банана
- 75 г грецких орехи
- Щепотка соли
- Щепотка корицы
- 170 г овсяных хлопьев
- 100 г смеси сухофруктов
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Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 170 °С.
- Подготовьте противень, застелив его бумагой для выпечки.
- Нарежьте сухофрукты и грецкие орехи кусочками размером с изюм.
- Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой в пюре.
- Добавьте овсяные хлопья, измельченные орехи и сухофрукты, корицу, щепотку соли и перемешайте.
- Из полученного теста сформируйте небольшие шарики, выложите их на противень и слегка приплюсните ладонью. Выпекайте 20 минут.
- Готовое печенье можно по желанию посыпать просеянной сахарной пудрой.
Полезный совет
Для печенья лучше всего использовать мягкие, уже начинающие темнеть бананы. А чтобы выпечка получилась ароматнее, предварительно поджарьте грецкие орехи на сухой сковороде.
Смотрите видео, как приготовить овсяное печенье без сахара:
Напомним, ранее мы писали, как сделать постные плюшки с изюмом и корицей.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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