Рецепт постной медовой коврижки с изюмом и орехами

Готовим вкусный пирог к чаю без масла, молока и яиц

Успенский пост пройдет с 14 по 27 августа. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца.

Если во время поста вы захотите приготовить что-нибудь к чаю, возьмите на заметку наш рецепт медовой коврижки, которая готовится без добавления сливочного масла, молока и яиц.

Постная медовая коврижка

Медовая коврижка с изюмом и орехами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

335 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан сахара

1 стакан воды

2 ст.л. меда

1 ч.л. соды

0, 5 ч.л. лимонного сока

2 ст.л. какао или растворимого кофе

Корица – на кончике ложки

Кардамон – на кончике ложки

0, 5 стакана изюма

0,5 стакана орехов

0, 5 стакана растительного масла

2 ст.л. масла для смазывания формы

Читайте также: Рецепт постного морковного торта без сахара

Способ приготовления:

В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда. В остывшую до 30-40 ºС смесь всыпьте соду, гашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков. Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, при 180 ºС.

Как подавать коврижку

Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и прослоить джемом, а сверху покрыть глазурью. Глазурь готовится так: смешайте 150 г сахарной пудры с 2 ст. ложками порошка какао, 3 ст.л. горячей воды и 2 ст.л. мягкого комнатной температуры растительного маргарина.

Смотрите видео, как приготовить галету с фруктами:

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь постный шоколадный кекс.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться