Рецепт постной медовой коврижки с изюмом и орехами
Готовим вкусный пирог к чаю без масла, молока и яиц
Успенский пост пройдет с 14 по 27 августа. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца.
Если во время поста вы захотите приготовить что-нибудь к чаю, возьмите на заметку наш рецепт медовой коврижки, которая готовится без добавления сливочного масла, молока и яиц.
Постная медовая коврижка
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 335 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 1 стакан воды
- 2 ст.л. меда
- 1 ч.л. соды
- 0, 5 ч.л. лимонного сока
- 2 ст.л. какао или растворимого кофе
- Корица – на кончике ложки
- Кардамон – на кончике ложки
- 0, 5 стакана изюма
- 0,5 стакана орехов
- 0, 5 стакана растительного масла
- 2 ст.л. масла для смазывания формы
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Способ приготовления:
- В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда.
- В остывшую до 30-40 ºС смесь всыпьте соду, гашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков.
- Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, при 180 ºС.
Как подавать коврижку
Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и прослоить джемом, а сверху покрыть глазурью. Глазурь готовится так: смешайте 150 г сахарной пудры с 2 ст. ложками порошка какао, 3 ст.л. горячей воды и 2 ст.л. мягкого комнатной температуры растительного маргарина.
Смотрите видео, как приготовить галету с фруктами:
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