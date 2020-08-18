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Рецепт постной медовой коврижки с изюмом и орехами

Сегодня, 14:23

Готовим вкусный пирог к чаю без масла, молока и яиц

Успенский пост пройдет с 14 по 27 августа. В течение этого периода нельзя употреблять продукты животного происхождения: мясо, птицу, молоко и яйца.

Если во время поста вы захотите приготовить что-нибудь к чаю, возьмите на заметку наш рецепт медовой коврижки, которая готовится без добавления сливочного масла, молока и яиц.

Постная медовая коврижка

Медовая коврижка с изюмом и орехами
Медовая коврижка с изюмом и орехами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 335 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан воды
  • 2 ст.л. меда
  • 1 ч.л. соды
  • 0, 5 ч.л. лимонного сока
  • 2 ст.л. какао или растворимого кофе
  • Корица – на кончике ложки
  • Кардамон – на кончике ложки
  • 0, 5 стакана изюма
  • 0,5 стакана орехов
  • 0, 5 стакана растительного масла
  • 2 ст.л. масла для смазывания формы

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Способ приготовления:

  1. В миску высыпьте сахар, налейте воду и растительное масло, положите мед и держите на огне до полного растворения сахара и меда.
  2. В остывшую до 30-40 ºС смесь всыпьте соду, гашенную лимонным соком, какао (кофе) и пряности. Тщательно перемешайте тесто, чтобы не осталось комков.
  3. Добавьте орехи, изюм и муку. По консистенции тесто должно напоминать густую сметану. Выпекайте в форме, смазанной маслом и посыпанной мукой, при 180 ºС.

Как подавать коврижку

Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и прослоить джемом, а сверху покрыть глазурью. Глазурь готовится так: смешайте 150 г сахарной пудры с 2 ст. ложками порошка какао, 3 ст.л. горячей воды и 2 ст.л. мягкого комнатной температуры растительного маргарина.

Смотрите видео, как приготовить галету с фруктами:

Напомним, ранее мы делились рецептами постной выпечки с яблоками. Сегодня.Lifestyle также писали, как испечь постный шоколадный кекс.

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Источник: Сегодня
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