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Рецепт постной овощной лазаньи от Владимира Остапчука

Готовим лазанью с тушеными овощами и луковым соусом

Ирина Павлина
Сегодня, 15:09

Великий пост 2020 начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известный ведущий Владимир Остапчук поделился фирменным рецептом постной лазаньи. В качестве начинки он использует тушеные овощи, а соус бешамель заменяет постным луковым. Пошаговый видео рецепт блюда смотрите ниже.

Постная лазанья с овощами от Владимира Остапчука

Овощная лазанья
Овощная лазанья
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 128 г листов лазаньи
  • 4 баклажана
  • 2 луковицы
  • 1 болгарский перец
  • 2 помидора
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Для соуса:

  • 1 луковица
  • 40 г муки
  • 200 г воды

Способ приготовления:

  1. Нарезать кубиками овощи, обжарить их на растительном масле. Приправить по вкусу.
  2. Для соуса обжарить измельченный лук, добавить муку и перемешать. Влить воду и проварить до загустения. Посолить и поперчить.
  3. На дно формы для лазаньи налить немного соуса, положить сверху два листа лазаньи. Распределить сверху часть овощей. Повторить слои. Сверху должен быть соус.
  4. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-60 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом постной лапши с креветками от Евгения Гашенко. "Сегодня" также делились рецептом вегетарианской лазаньи с грибами.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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