Рецепт постной овощной лазаньи от Владимира Остапчука

Готовим лазанью с тушеными овощами и луковым соусом

Великий пост 2020 начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известный ведущий Владимир Остапчук поделился фирменным рецептом постной лазаньи. В качестве начинки он использует тушеные овощи, а соус бешамель заменяет постным луковым. Пошаговый видео рецепт блюда смотрите ниже.

Постная лазанья с овощами от Владимира Остапчука

Овощная лазанья Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

128 г листов лазаньи

4 баклажана

2 луковицы

1 болгарский перец

2 помидора

3 зубчика чеснока

Соль, перец

Растительное масло

Для соуса:

1 луковица

40 г муки

200 г воды

Способ приготовления:

Нарезать кубиками овощи, обжарить их на растительном масле. Приправить по вкусу. Для соуса обжарить измельченный лук, добавить муку и перемешать. Влить воду и проварить до загустения. Посолить и поперчить. На дно формы для лазаньи налить немного соуса, положить сверху два листа лазаньи. Распределить сверху часть овощей. Повторить слои. Сверху должен быть соус. Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-60 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептом постной лапши с креветками от Евгения Гашенко. "Сегодня" также делились рецептом вегетарианской лазаньи с грибами.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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