Рецепт постной овощной лазаньи от Владимира Остапчука
Готовим лазанью с тушеными овощами и луковым соусом
Великий пост 2020 начался 2 марта и будет длиться до 18 апреля. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известный ведущий Владимир Остапчук поделился фирменным рецептом постной лазаньи. В качестве начинки он использует тушеные овощи, а соус бешамель заменяет постным луковым. Пошаговый видео рецепт блюда смотрите ниже.
Постная лазанья с овощами от Владимира Остапчука
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 128 г листов лазаньи
- 4 баклажана
- 2 луковицы
- 1 болгарский перец
- 2 помидора
- 3 зубчика чеснока
- Соль, перец
- Растительное масло
Для соуса:
- 1 луковица
- 40 г муки
- 200 г воды
Способ приготовления:
- Нарезать кубиками овощи, обжарить их на растительном масле. Приправить по вкусу.
- Для соуса обжарить измельченный лук, добавить муку и перемешать. Влить воду и проварить до загустения. Посолить и поперчить.
- На дно формы для лазаньи налить немного соуса, положить сверху два листа лазаньи. Распределить сверху часть овощей. Повторить слои. Сверху должен быть соус.
- Отправить в разогретую до 180 ºС духовку на 40-60 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептом постной лапши с креветками от Евгения Гашенко. "Сегодня" также делились рецептом вегетарианской лазаньи с грибами.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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