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Рецепт постных банановых оладий с клубникой

Готовим вкусный завтрак для взрослых и детей

Ирина Павлина
Сегодня, 18:30

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой – 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Но пост – не повод отказываться от любимых блюд. Если вы привыкли завтракать оладьями, приготовьте их на кокосовом молоке. Куриные яйца в рецепте заменяет банан.

Постные банановые оладьи

Банановые оладьи с клубникой
Банановые оладьи с клубникой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 170 г муки
  • 225 мл кокосового молока
  • 1 банан
  • 2 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • Щепотка корицы
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем.
  2. В чашу блендера положите очищенный и порезанный на кусочки банан. Добавьте мучную смесь и влейте кокосовое молоко. Перемешайте до однородности.
  3. В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте тесто на сковороду при помощи столовой ложки. Жарьте блинчики с двух сторон до готовности.

Как подавать оладьи

Подавайте постные банановые оладьи с нарезанной клубникой или ягодным соусом.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить постный яблочный штрудель на пиве. "Сегодня" также делились рецептом постных пончиков от Джейми Оливера.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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Источник: Сегодня
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