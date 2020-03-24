Рецепт постных банановых оладий с клубникой

Готовим вкусный завтрак для взрослых и детей

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой – 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.

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Но пост – не повод отказываться от любимых блюд. Если вы привыкли завтракать оладьями, приготовьте их на кокосовом молоке. Куриные яйца в рецепте заменяет банан.

Постные банановые оладьи

Банановые оладьи с клубникой Фото: freepik.com

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

122 ккал на 100 г

Ингредиенты:

170 г муки

225 мл кокосового молока

1 банан

2 ст.л. сахара

1 ч.л. разрыхлителя

Щепотка корицы

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем. В чашу блендера положите очищенный и порезанный на кусочки банан. Добавьте мучную смесь и влейте кокосовое молоко. Перемешайте до однородности. В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте тесто на сковороду при помощи столовой ложки. Жарьте блинчики с двух сторон до готовности.

Как подавать оладьи

Подавайте постные банановые оладьи с нарезанной клубникой или ягодным соусом.

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Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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