Рецепт постных банановых оладий с клубникой
Готовим вкусный завтрак для взрослых и детей
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой – 18 апреля. В течение 48 дней православным христианам нельзя употреблять мясо, птицу, яйца и молочные продукты. Рыбу можно есть лишь в некоторые дни.
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Но пост – не повод отказываться от любимых блюд. Если вы привыкли завтракать оладьями, приготовьте их на кокосовом молоке. Куриные яйца в рецепте заменяет банан.
Постные банановые оладьи
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 122 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 170 г муки
- 225 мл кокосового молока
- 1 банан
- 2 ст.л. сахара
- 1 ч.л. разрыхлителя
- Щепотка корицы
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте муку с солью, сахаром, корицей и разрыхлителем.
- В чашу блендера положите очищенный и порезанный на кусочки банан. Добавьте мучную смесь и влейте кокосовое молоко. Перемешайте до однородности.
- В сковороде разогрейте растительное масло. Выкладывайте тесто на сковороду при помощи столовой ложки. Жарьте блинчики с двух сторон до готовности.
Как подавать оладьи
Подавайте постные банановые оладьи с нарезанной клубникой или ягодным соусом.
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Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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