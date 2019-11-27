Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Гречневые котлеты готовятся из простых и доступных продуктов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:18
Постные котлеты из гречки
Постные котлеты из гречки
Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с изюмом и розмарином:

Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Сегодня приготовим постные гречневые котлеты, которые дополнят домашний обед или ужин.

Читайте также:
Как приготовить постные блюда из грибов: ТОП-5 рецептов

Постные котлеты с гречкой и грибами

Время приготовления:

  • 1.5 часа

Калорийность:

  • 109 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан гречневой крупы
  • 250 г грибов
  • 1 средняя луковица
  • 1 средняя морковь
  • 2-3 ст.ложки муки или 1 средняя картофелина
  • 1 ч. ложка соли
  • 1/3 ч. ложки черного молотого перца
  • Мука для – обваливания котлет
  • Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

  1. Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить.
  2. Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла.
  3. В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги.
  4. Лук нарезать мелким кубиком.
  5. После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить.
  6. Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину).
  7. Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.

Как подавать постные котлеты

Подавать со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как вкусно приготовить рыбное филе в мультиварке Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой Рецепт вегетарианских котлет из тофу с овощами Как приготовить постный томатный суп с базиликом
грибы гречка котлеты Рождественский пост рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тыквенный манник: сочный, нежный, сладкий и ароматный
Тыквенный манник: сочный, нежный, сладкий и ароматный
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Макияж для нависшего века: 7 основных правил
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Что такое «плавленый сыр» на самом деле: стоит ли его покупать?
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Маленькая ванная комната: в чем преимущество небольшой площади
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 05:58Fun

Питон выпрыгнул из воды и съел оленя целиком: видео

Вчера, 15:52Шоу-бизнес

Самолет "Время и Стекло" попал в аварию: все подробности

Вчера, 14:58Wellness

Здоровье домашних питомцев: какую роль играет правильное питание

Вчера, 14:11Шоу-бизнес

Елена Зеленская и Маша Ефросинина объединились в борьбе против насилия

Вчера, 11:36Fun

Похудевшая на 73 кг женщина раскрыла главное правило сброса веса

Вчера, 08:19Fun

Девушка в "неподобающем наряде" на свадьбе разозлила невесту: фото

25 ноябряFun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

25 ноябряFood

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

25 ноябряTravel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

25 ноябряFood

Как сделать вкусный шашлык из свинины в духовке

25 ноябряШоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

25 ноябряFood

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

25 ноябряFun

Умер последний суматранский носорог: как выглядело животное

25 ноябряШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Григорий Чапкис рассказал о молодой возлюбленной
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
10 лайфхаков, которые превратят вас в гуру кулинарии
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Продукты, которые успокаивают нервы
Продукты, которые успокаивают нервы
Вы пожалеете об этом после ремонта. Главные ошибки
Вы пожалеете об этом после ремонта. Главные ошибки