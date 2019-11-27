Рецепт постных гречневых котлет с грибами

Гречневые котлеты готовятся из простых и доступных продуктов

Постные котлеты из гречки Фото: Depositphotos

Рождественский пост 2019-2020 пройдет с 28 ноября по 6 января. В это время церковный устав запрещает употреблять мясо, яйца и молоко.

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Сытные и вкусные котлеты можно приготовить не только из мяса и рыбы. Подойдут овощи, крупы, грибы. Сегодня приготовим постные гречневые котлеты, которые дополнят домашний обед или ужин.

Постные котлеты с гречкой и грибами

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

109 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан гречневой крупы

250 г грибов

1 средняя луковица

1 средняя морковь

2-3 ст.ложки муки или 1 средняя картофелина

1 ч. ложка соли

1/3 ч. ложки черного молотого перца

Мука для – обваливания котлет

Растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

Вскипятить два стакана воды. Гречку перебрать, промыть и засыпать в кипяток, добавив 0,5 ч. ложки соли. После закипания варить на небольшом огне до полного впитывания воды, затем дать каше настояться под крышкой. Остудить. Промытые грибы порезать мелкой соломкой и положить на сухую сковородку без масла. В процессе нагрева грибы выделят сок, в котором будут тушиться до полного выпаривания влаги. Лук нарезать мелким кубиком. После выпаривания жидкости сдвинуть грибы к краям сковородки, налить масло и в центр положить лук. Пассеровать 5 минут, добавить натертую на крупной терке морковь и всё вместе обжаривать еще 5 минут. Затем перемешать с грибами, посолить и поперчить, и жарить все вместе до готовности. Остудить. Смешать грибы и гречку, добавить муку и, при необходимости, немного воды, чтобы получить вязкий фарш. Тщательно вымесить фарш рукой (вместо муки можно добавить мелко натертую среднюю картофелину). Дать фаршу постоять 15-20 минут в холодильнике, чтобы в муке разбухла клейковина. Затем сформировать небольшие котлетки, обвалять их в муке и жарить с двух сторон в разогретом растительном масле до зарумянивания.

Как подавать постные котлеты

Подавать со свежими или тушеными овощами, картофелем, крупяным гарниром, с томатным соусом или домашним постным майонезом.

Напомним, ранее мы делились рецептами постных котлет на любой вкус.

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