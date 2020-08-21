Рецепт праздничного салата из курицы, грибов и помидоров

Готовим слоеный салат из куриного филе, маслят, томатов и оливок

Этот вкусный салат с жареными грибами, курицей и овощами прекрасно подойдет для праздничного стола. Он очень нежный, насыщенный и сытный, поэтому ваши гости его обязательно оценят.

Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.

Салат из курицы, овощей и маслят

Салат с курицей и грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Калорийность:

296 ккал на 100 г

Ингредиенты:

100 г куриного филе

20 г корня сельдерея

20 г маслят

20 г оливок

20 г помидоров

20 г сыра

20 г майонеза

10 г листа салата

Способ приготовления:

Корень сельдерея очистить от кожицы и натереть на средней терке. Оливки разрезать кружочками на три части. Сыр натереть, маслята поджарить, отварное куриное филе и помидор нарезать кубиками.

Как подавать блюдо

Все ингредиенты, кроме помидоров, смешать и заправить майонезом. Выложить нижним слоем помидоры, потом весь остальной салат.

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Напомним, ранее мы писали, как приготовить летний салат с инжиром, виноградом и голубым сыром, а также делились рецептом теплого салата из летних овощей.

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