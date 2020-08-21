Рецепт праздничного салата из курицы, грибов и помидоров
Готовим слоеный салат из куриного филе, маслят, томатов и оливок
Этот вкусный салат с жареными грибами, курицей и овощами прекрасно подойдет для праздничного стола. Он очень нежный, насыщенный и сытный, поэтому ваши гости его обязательно оценят.
Количество ингредиентов в рецепте рассчитано на одну порцию.
Салат из курицы, овощей и маслят
Время приготовления:
- 10 минут
Калорийность:
- 296 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 100 г куриного филе
- 20 г корня сельдерея
- 20 г маслят
- 20 г оливок
- 20 г помидоров
- 20 г сыра
- 20 г майонеза
- 10 г листа салата
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Способ приготовления:
- Корень сельдерея очистить от кожицы и натереть на средней терке.
- Оливки разрезать кружочками на три части.
- Сыр натереть, маслята поджарить, отварное куриное филе и помидор нарезать кубиками.
Как подавать блюдо
Все ингредиенты, кроме помидоров, смешать и заправить майонезом. Выложить нижним слоем помидоры, потом весь остальной салат.
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